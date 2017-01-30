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17:57 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

В Ростове появилось почти 200 новых мусорных контейнеров евростандарта

Новые мусорные контейнеры европейского стандарта появились на улицах Ростова.

Источник: ГТРК "Дон-ТР"

190 пластиковых баков с двойной крышкой разместили в центре южной столицы — на улицах Большой Садовой и Шаумяна.

Как подчеркнули в пресс-службе администрации города, корпус новый контейнеров при двойной крышке сохраняет эргономичность, а надежность и долговечность существенно возрастают.

«На ближайший год планируется установка новых контейнерных площадок с улучшенным дизайном, отказ от металлических контейнеров и переход на усовершенствованные пластиковые евроконтейнеры», — сообщил генеральный директор АО «Чистый город» в Ростове-на-Дону Дмитрий Федоренко.

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