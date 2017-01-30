В Ростове появилось почти 200 новых мусорных контейнеров евростандарта
Новые мусорные контейнеры европейского стандарта появились на улицах Ростова.
Новые мусорные контейнеры европейского стандарта появились на улицах Ростова.
190 пластиковых баков с двойной крышкой разместили в центре южной столицы — на улицах Большой Садовой и Шаумяна.
Как подчеркнули в
«На ближайший год планируется установка новых контейнерных площадок с улучшенным дизайном, отказ от металлических контейнеров и переход на усовершенствованные пластиковые евроконтейнеры», — сообщил генеральный директор АО «Чистый город» в