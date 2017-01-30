В Ростове появилось почти 200 новых мусорных контейнеров евростандарта

190 пластиковых баков с двойной крышкой разместили в центре южной столицы — на улицах Большой Садовой и Шаумяна.

Как подчеркнули в пресс-службе администрации города, корпус новый контейнеров при двойной крышке сохраняет эргономичность, а надежность и долговечность существенно возрастают.