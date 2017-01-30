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17:14 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Пропавших в Шахтах подростков нашли в Москве

Пропавших в Шахтах подростков нашли в Москве полицейские, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по региону.

Как сообщалось ранее, 15-летняя девушка и 14-летний подросток 22 января ушли из дома и пропали.

Начавшие розыск несовершеннолетних полицейские опросили одноклассников, друзей и знакомых пропавших. Ориентировки с приметами подростков были переданы патрулирующим нарядам полиции.

В результате оперативно-розыскных сотрудники угрозыска установили, что пропавшие несовершеннолетние находятся в Москве.

В настоящее время подростки переданы законным представителям. Инспекторы по делам несовершеннолетних провели с ними и их родителями профилактическую беседу.

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