Пропавших в Шахтах подростков нашли в Москве

Как сообщалось ранее, 15-летняя девушка и 14-летний подросток 22 января ушли из дома и пропали.

Начавшие розыск несовершеннолетних полицейские опросили одноклассников, друзей и знакомых пропавших. Ориентировки с приметами подростков были переданы патрулирующим нарядам полиции.

В результате оперативно-розыскных сотрудники угрозыска установили, что пропавшие несовершеннолетние находятся в Москве.

В настоящее время подростки переданы законным представителям. Инспекторы по делам несовершеннолетних провели с ними и их родителями профилактическую беседу.