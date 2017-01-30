Пропавших в Шахтах подростков нашли в Москве
Пропавших в Шахтах подростков нашли в Москве полицейские, сообщает
Пропавших в Шахтах подростков нашли в Москве полицейские, сообщает
Как сообщалось ранее, 15-летняя девушка и 14-летний подросток 22 января ушли из дома и пропали.
Начавшие розыск несовершеннолетних полицейские опросили одноклассников, друзей и знакомых пропавших. Ориентировки с приметами подростков были переданы патрулирующим нарядам полиции.
В результате
В настоящее время подростки переданы законным представителям. Инспекторы по делам несовершеннолетних провели с ними и их родителями профилактическую беседу.