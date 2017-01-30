Шесть УК Воронежа накажут за нечищеные улицы и крыши

Воронежские управляющие компании понесут ответственность за неуборку улиц, крыш и дворов, сообщили в прокуратуре.

В Коминтерновском районе прошла проверка по жалобам местных жителей на заваленные снегом улицы и метровые сосульки, свисающие с крыш.

«Выявленные нарушения создают угрозу для жизни и здоровья граждан, а также препятствия для доступа автомобилей экстренных служб к многоквартирным домам», пришли к выводу в прокуратуре.

В результате возбуждены административные дела в отношении директоров шести УК.