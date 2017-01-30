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18:02 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Движение ограничат на трех участках дорожной сети Ростова

Движение транспорта ограничат на трех участках дорожной сети донской столицы.

Как сообщает городской департамент автодорог, с 20 февраля до 5 марта для транспорта закроют участок улицы Матросова от переулка Синявского до улицы Коминтерна, а с 5 до 20 марта — между переулками Синявским и Бойцовским.

С 20 марта до 5 апреля будет прекращено движение на участке переулка Бойцовского между улицами Портовой и Матросова.

Причина неудобств — работы по прокладке водовода по переулку Бойцовскому и улице Матросова.

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