Движение ограничат на трех участках дорожной сети Ростова

Как сообщает городской департамент автодорог, с 20 февраля до 5 марта для транспорта закроют участок улицы Матросова от переулка Синявского до улицы Коминтерна, а с 5 до 20 марта — между переулками Синявским и Бойцовским.

С 20 марта до 5 апреля будет прекращено движение на участке переулка Бойцовского между улицами Портовой и Матросова.

Причина неудобств — работы по прокладке водовода по переулку Бойцовскому и улице Матросова.