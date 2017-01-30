Движение ограничат на трех участках дорожной сети Ростова
Движение транспорта ограничат на трех участках дорожной сети донской столицы.
Движение транспорта ограничат на трех участках дорожной сети донской столицы.
Как сообщает городской департамент автодорог, с 20 февраля до 5 марта для транспорта закроют участок улицы Матросова от переулка Синявского до улицы Коминтерна, а с 5 до 20 марта — между переулками Синявским и Бойцовским.
С 20 марта до 5 апреля будет прекращено движение на участке переулка Бойцовского между улицами Портовой и Матросова.
Причина неудобств — работы по прокладке водовода по переулку Бойцовскому и улице Матросова.