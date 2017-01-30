Сотрудника московской полиции наградили за задержание агрессивного таксиста
Майор Виталий Голота оказался свидетелем произошедшего.
Майор Виталий Голота оказался свидетелем произошедшего.
Сотрудника полиции наградили в столице за задержание водителя такси, который вытолкнул мать с ребенком из автомобиля
«В управлении внутренних дел по центральному округу ГУ МВД России по Москве прошло награждение заместителя начальника участковых уполномоченных ОМВД России по Таганскому району майора полиции Виталия Голоты, задержавшего водителя такси, по вине которого пострадал ребенок», — рассказал Князев.
26 января водитель такси вытолкнул из машины женщину с двухлетним ребенком
Очевидцем данного происшествия стал заместитель начальника участковых уполномоченных ОМВД России по Таганскому району майор полиции Виталий Голота, который задержал злоумышленника и незамедлительно вызвал наряд полиции.