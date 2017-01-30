Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Петербургский хостел объявлен лучшим в мире
Люди избегают врачей из-за страха плохого диагноза
СМИ: покушение на Кадырова организовал его "кровный враг"
Близняшки с разным цветом кожи покорили соцсети
Нюша поделилась пляжным фото
Пытки террористов и ловля мигрантов: Трамп вернет США величие Что успел сделать Дональд Трамп на посту президента
Названы самые популярные детские имена в Москве в 2016 году
Дочка Бейонсе стала невероятно похожа на маму
Свадебная церемония завершилась 47 смертями
Мать с дочкой попали под поезд метро
Трамп требует от Маккейна перестать развязывать 3-ю мировую – СМИ
"Волочкова отдыхает": фанаты о шпагате Гагариной
Кира Пластинина сыграла роскошную свадьбу в Мексике (фото)
Анджелина Джоли стала музой и лицом нового парфюма Guerlain
Средняя зарплата медиков оказалась на 60% ниже официальной
Люди избегают врачей из-за страха плохого диагноза
Водители уровня «бог»: посвящается профессионалам
Новый Cadillac продают уже 24 года (и не продали)
Фоторепортажи
6Минобороны показало новый истребитель МиГ-35
10В Великобритании выпустят марки в честь Дэвида Боуи
14Указ Трампа о мигрантах спровоцировал протесты
9NASA показало посадку зонда на Титан
17:55 (мск), источник: Мослента

Сотрудника московской полиции наградили за задержание агрессивного таксиста

Майор Виталий Голота оказался свидетелем произошедшего.

Источник: РИА "Новости"

Сотрудника полиции наградили в столице за задержание водителя такси, который вытолкнул мать с ребенком из автомобиля из-за испачканного сидения, сообщается на сайте ГУ МВД РФ по столице, со ссылкой на начальника Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Москве Александра Князева.

«В управлении внутренних дел по центральному округу ГУ МВД России по Москве прошло награждение заместителя начальника участковых уполномоченных ОМВД России по Таганскому району майора полиции Виталия Голоты, задержавшего водителя такси, по вине которого пострадал ребенок», — рассказал Князев.

26 января водитель такси вытолкнул из машины женщину с двухлетним ребенком из-за того, что тот испачкал сиденье автомобиля. Мальчик при падении ударился головой. Ребенка доставили в больницу, где у него были диагностированы черепно-мозговая травма и сотрясение мозга.

Очевидцем данного происшествия стал заместитель начальника участковых уполномоченных ОМВД России по Таганскому району майор полиции Виталий Голота, который задержал злоумышленника и незамедлительно вызвал наряд полиции.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Где и как в Москве готовят собак-поводырей
США оценят способность России и Китая пережить ядерный удар
Ирак принял резолюцию в ответ на указ Трампа о мигрантах
Россия обжалует в ВТО антидемпинговые пошлины ЕС
Меркель обеспокоилась обострением ситуации в Донбассе
Социологи выяснили главные страхи россиян
Украина представила логотип и слоган «Евровидения-2017»
Лаборатория WADA в Лозанне нашла ошибки в докладе Макларена
Спорт
Россия завоевала 13 медалей на чемпионате Европы по биатлону На чемпионате Европы по биатлону в польском Душники-Здруе сборная России одержала убедительную победу, а главными героями стали Александр Логинов и Ирина Старых
Авто
Новое поколение Lada 4x4: АВТОВАЗ разъяснил ситуацию В Тольятти прокомментировали, как движется разработка внедорожника нового поколения
Hi-Tech
Разоблачение AliExpress: как обманывают в «Киберпонедельник» Hi-Tech Mail.Ru разоблачает «Первый Киберпонедельник года» от AliExpress. Смотрите видео, чтобы узнать все подробности и не позволить себя обмануть
Кино
СМИ: Эмма Уотсон потеряла роль в «Ла-Ла Ленде» из-за запросов По информации источников, звезда поттерианы могла исполнить главную роль в одном из самых успешных фильмов года, но упустила возможность по собственной вине
Недвижимость
Новые технологии, которые делают дом «самостоятельным»
Как снять квартиру, если у вас домашний питомец?
Россияне отказались от частного строительства
Правительство рассмотрит новые льготы на капремонт
Леди
Какие прически и макияж мы будем носить в новом сезоне Неоновая помада, гигантские блестки и много-много увлажняющих средств для кожи понадобятся вам, чтобы не отстать от модных тенденций нового сезона.
Дети
Названы самые популярные детские имена в Москве в 2016 году В столичном управлении ЗАГС рассказали о самых редких и самых популярных именах новорожденных, появившихся на свет в прошлом году.
Все о ремонте
Как быстро и просто преобразить интерьер
Двушка в хрущевке: как распланировать пространство
Как выбрать краску для стен: 7 правильных шагов
Как разделить маленькую квартиру на зоны?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь