Сотрудника московской полиции наградили за задержание агрессивного таксиста

Сотрудника полиции наградили в столице за задержание водителя такси, который вытолкнул мать с ребенком из автомобиля из-за испачканного сидения, сообщается на сайте ГУ МВД РФ по столице, со ссылкой на начальника Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Москве Александра Князева.

«В управлении внутренних дел по центральному округу ГУ МВД России по Москве прошло награждение заместителя начальника участковых уполномоченных ОМВД России по Таганскому району майора полиции Виталия Голоты, задержавшего водителя такси, по вине которого пострадал ребенок», — рассказал Князев.

26 января водитель такси вытолкнул из машины женщину с двухлетним ребенком из-за того, что тот испачкал сиденье автомобиля. Мальчик при падении ударился головой. Ребенка доставили в больницу, где у него были диагностированы черепно-мозговая травма и сотрясение мозга.

Очевидцем данного происшествия стал заместитель начальника участковых уполномоченных ОМВД России по Таганскому району майор полиции Виталий Голота, который задержал злоумышленника и незамедлительно вызвал наряд полиции.