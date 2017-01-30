Представлена эмблема и слоган «Евровидения-2017»
Обнародован официальный логотип и лозунг музыкального конкурса Евровидение-2017.
Обнародован официальный логотип и лозунг музыкального конкурса Евровидение-2017.
Национальное украинское женское украшение намысто стало эмблемой международного песенного конкурса.
В качестве слогана Евровидения-2017 Киев избрал выражение «Уважайте многообразие» (Celebrate diversity).
Напомним, что Украина получила право принимать Евровидение-2017 в результате победы Джамалы на песенном конкурсе в Стокгольме.
Планируется, что конкурс состоится в столичном Международном выставочном центре на Левом берегу. Полуфиналы песенного конкурса состоятся 9 и 11 мая, а финал 13 мая.