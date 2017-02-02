«Как думать». Правила Эдварда Бойдена

Помимо оптогенетики он придумал экспансионную микроскопию (expansion microscopy — при использовании этого метода клетка или препарат биололгической ткани разбухает на два порядка величины, сохраняя расположение молекул), участвует в создании новой терапии болезни Альцгеймера, нейроинтерфейсов, других научных инструментов в MIT Media Lab. Трижды выступал на форуме в Давосе. Не буду томить, послужной список длинный и впечатлит любого.

Десять лет назад Бойден написал заметку в Technology Review, где изложил правила, которым следует в научной работе. Как видно теперь, они дают результат.

И они таковы, что годятся для всякого, не только для ученых. Их уже как-то публиковали по-русски, но в кратком пересказе, я же сделал полный перевод:

«Когда я подавал заявку в MIT Media Lab на преподавательскую работу, я должен был написать план будущего курса. Среди прочего я предложил урок под названием «Как думать», посвященный тому, как быть творческим, плодотворным и глубоко мыслящим в мире, где проблемы чрезвычайно сложны, цели непрерывно движутся, а наши мозги походят на узлы огромных сетей, постоянно меняющих форму. Подумав об этом, я сочинил 10 правил, которыми иногда делюсь со студентами. Я перечислю их здесь, плюс дам пару практических советов.

1. Постоянно синтезируйте новые идеи. Никогда не читайте пассивно. Делайте записи, думайте, стройте мысленные модели, пока читаете, даже когда перед вами вводный текст. Так вы всегда будете стремиться к той глубине понимания, которая сделает вас креативными.

2. Научитесь учиться (быстро). Одна из наиболее важных способностей в XXI веке — умение быстро разобраться практически в любой теме, так что развивайте этот талант. Научитесь быстро создавать прототипы идей. Узнайте, как работает ваш мозг. (Мне после больших умственных нагрузок зачастую нужно вздремнуть 20 минут, затем я пью полчашки кофе. Знание того, как работает мой мозг, позволяет мне использовать его эффективно.).

3. Работайте «в обратном направлении», отталкивайтесь от цели. Иначе рискуете никогда до нее не добраться. Когда вы работаете, просто двигаясь вперед, вы можете открыть что-то значимое — или же нет. Если вы работаете в обратном направлении, то вы, по крайней мере, направляете усилия на то, что важно для вас.

4. Всегда имейте долгосрочный план. Даже если меняете его каждый день. Планирование само по себе ценно. Даже часто пересматривая планы, вы гарантированно будете учиться чему-то новому.

5. Создавайте карты взаимосвязей. Отобразите все, что вам нужно сделать, на большом листе бумаги и поймите, какие из ваших дел зависят от выполнения других. Затем найдите те, что не зависят ни от чего, но от которых зависит большинство, и закончите их в первую очередь.

6. Сотрудничайте.

7. Ошибайтесь быстро. Вы можете наломать дров с первой попытки, но сделайте это быстро, а затем двигайтесь дальше. Отметьте, что привело к ошибке, так вы научитесь это распознавать, и продолжайте идти. Пусть ошибки не останавливают. Как писал Шекспир: «Гоните прочь сомнения. Они — предатели; от них и гибнет дело» («Мера за меру», пер. Осии Сороки).

8. По мере роста ваших умений, составляйте протоколы лучших практик. Когда вы вернетесь к задаче, которую уже делали, вы сможете с ней легко справиться. Пусть сознательный контроль станет вроде инстинкта.

9. Записывайте все. Если не записывать, ваши идеи не смогут повлиять на мир. Во многом творчество есть навык видеть вещи правильно. Большинство серьезных научных открытий были сюрпризами. Но если вы не записываете, не резюмируете каждое наблюдение и не учитесь доверять своим глазам, то вы и не поймете, что видели сюрприз.

10. Не усложняйте. Если вам кажется, что вашу идею трудно воплотить в жизнь, вероятно, так оно и есть. Потратьте, если можете, два дня и подумайте о том, как сделать в десять раз проще. Все будет работать лучше, надежнее и окажет большее влияние на мир. Изучите, какие неудачные попытки были до того. Помните старую поговорку: «Шесть месяцев в лаборатории могут сберечь полдня в библиотеке».

И еще два практических замечания.