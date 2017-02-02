«Как думать». Правила Эдварда Бойдена
Если кто не знает, Эдварду Бойдену 37 лет, а он уже получил Brain Prize (один миллион евро), Breakthrough Prize (три миллиона долларов) и точно получит нобелевскую.
Если кто не знает, Эдварду Бойдену 37 лет, а он уже получил Brain Prize (один миллион евро), Breakthrough Prize (три миллиона долларов) и точно получит нобелевскую.
Помимо оптогенетики он придумал экспансионную микроскопию (expansion microscopy — при использовании этого метода клетка или препарат биололгической ткани разбухает на два порядка величины, сохраняя расположение молекул), участвует в создании новой терапии болезни Альцгеймера, нейроинтерфейсов, других научных инструментов в MIT Media Lab. Трижды выступал на форуме в Давосе. Не буду томить, послужной список длинный и впечатлит любого.
Десять лет назад Бойден написал заметку в Technology Review, где изложил правила, которым следует в научной работе. Как видно теперь, они дают результат.
И они таковы, что годятся для всякого, не только для ученых. Их уже
«Когда я подавал заявку в MIT Media Lab на преподавательскую работу, я должен был написать план будущего курса. Среди прочего я предложил урок под названием «Как думать», посвященный тому, как быть творческим, плодотворным и глубоко мыслящим в мире, где проблемы чрезвычайно сложны, цели непрерывно движутся, а наши мозги походят на узлы огромных сетей, постоянно меняющих форму. Подумав об этом, я сочинил 10 правил, которыми иногда делюсь со студентами. Я перечислю их здесь, плюс дам пару практических советов.
1. Постоянно синтезируйте новые идеи. Никогда не читайте пассивно. Делайте записи, думайте, стройте мысленные модели, пока читаете, даже когда перед вами вводный текст. Так вы всегда будете стремиться к той глубине понимания, которая сделает вас креативными.
2. Научитесь учиться (быстро). Одна из наиболее важных способностей в XXI веке — умение быстро разобраться практически в любой теме, так что развивайте этот талант. Научитесь быстро создавать прототипы идей. Узнайте, как работает ваш мозг. (Мне после больших умственных нагрузок зачастую нужно вздремнуть 20 минут, затем я пью полчашки кофе. Знание того, как работает мой мозг, позволяет мне использовать его эффективно.).
3. Работайте «в обратном направлении», отталкивайтесь от цели. Иначе рискуете никогда до нее не добраться. Когда вы работаете, просто двигаясь вперед, вы можете открыть
4. Всегда имейте долгосрочный план. Даже если меняете его каждый день. Планирование само по себе ценно. Даже часто пересматривая планы, вы гарантированно будете учиться
5. Создавайте карты взаимосвязей. Отобразите все, что вам нужно сделать, на большом листе бумаги и поймите, какие из ваших дел зависят от выполнения других. Затем найдите те, что не зависят ни от чего, но от которых зависит большинство, и закончите их в первую очередь.
6. Сотрудничайте.
7. Ошибайтесь быстро. Вы можете наломать дров с первой попытки, но сделайте это быстро, а затем двигайтесь дальше. Отметьте, что привело к ошибке, так вы научитесь это распознавать, и продолжайте идти. Пусть ошибки не останавливают. Как писал Шекспир: «Гоните прочь сомнения. Они — предатели; от них и гибнет дело» («Мера за меру», пер. Осии Сороки).
8. По мере роста ваших умений, составляйте протоколы лучших практик. Когда вы вернетесь к задаче, которую уже делали, вы сможете с ней легко справиться. Пусть сознательный контроль станет вроде инстинкта.
9. Записывайте все. Если не записывать, ваши идеи не смогут повлиять на мир. Во многом творчество есть навык видеть вещи правильно. Большинство серьезных научных открытий были сюрпризами. Но если вы не записываете, не резюмируете каждое наблюдение и не учитесь доверять своим глазам, то вы и не поймете, что видели сюрприз.
10. Не усложняйте. Если вам кажется, что вашу идею трудно воплотить в жизнь, вероятно, так оно и есть. Потратьте, если можете, два дня и подумайте о том, как сделать в десять раз проще. Все будет работать лучше, надежнее и окажет большее влияние на мир. Изучите, какие неудачные попытки были до того. Помните старую поговорку: «Шесть месяцев в лаборатории могут сберечь полдня в библиотеке».
И еще два практических замечания.
Первое насчет управления временем. Мне очень нравится то, что я называю логарифмическим планированием времени, когда события, до которых рукой подать, запланированы с большей точностью, чем события, которые наступят нескоро.
Например, то, что произойдет завтра, должно быть расписано с точностью до минуты; следующая неделя должна быть запланирована с точностью до часа, а следующий год можно планировать по дням. Зачем компьютерные календари заставляют нас записывать с точностью до минуты события, которые мы планируем на следующий год? Я использую текстовый редактор, чтобы планировать все события, задачи и обязательства с временным разрешением, которое угасает по мере взгляда в будущее.
Второе практическое замечание. Я нахожу очень полезным писать и рисовать во время разговора с кем-то, делая резюме беседы на листах бумаги или страницах блокнота.
Я часто использую цветные примечания, чтобы выделить основные моменты. По завершении я фотографирую лист, чтобы поместился весь ход разговора и возникшие мысли. Собеседник обычно получает бумагу, а я гружу фото в компьютер, помечаю тэгами и отправляю в архив. Таким образом, я могу поднять все картинки, наброски, идеи, ссылки и пункты действий из кратких заметок, что я сделал в течение 5-минутной встречи в кафе несколько лет назад — коснувшись ноутбука. Десятимегапиксельный фотоаппарат стоимостью чуть больше ста долларов может одним кадром, за одну секунду, охватить дюжину исписанных листков.
И вот еще недавнее интервью Бойдена, где он продолжает рефлексировать на тему мышления и в том числе вспоминает эти свои правила.
Ден Тулинов. Научный журналист