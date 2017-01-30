Украина представила логотип и лозунг «Евровидения-2017»
КИЕВ, 30 янв — РИА Новости. Девизом «Евровидения-2017», которое состоится в мае в Киеве, станет фраза «Celebrate Diversity», переведенная украинскими организаторами как «Уважаем разнообразие».
КИЕВ, 30 янв — РИА Новости. Девизом «Евровидения-2017», которое состоится в мае в Киеве, станет фраза «Celebrate Diversity», переведенная украинскими организаторами как «Уважаем разнообразие».
Об этом сообщает на своем сайте украинский телеканал «Первый национальный», который является соорганизатором конкурса.
Телеканал также представил логотип предстоящего «Евровидения». Им стали украинские бусы, которые «являются не только самым древним женским украшением, но и оберегом». «Неповторимости украшению добавляет именно то, что оно состоит из большого количества разнообразных бусин, каждая из которых особенная», — говорится в сообщении.
Организаторы отмечают, что слоган и логотип дают понимание украинской культуры, а также представление о том, что ждет фанатов, которые приедут в Киев в мае. «Украина запомнится сочетанием культуры, технологий и индивидуального творческого запала всех 43 конкурсантов, которые уже активно готовятся к песенному конкурсу», — заявили в телекомпании.
Ожидается, что во вторник президент городского совета Стокгольма, столицы «Евровидения-2016»,
Право провести «Евровидение-2017» Украина получила благодаря победе в Стокгольме певицы Джамалы с песней «1944». По решению оргкомитета страны, конкурс состоится в Киеве. Его финал запланирован на 13 мая, полуфиналы намечены на 9 и 11 мая.
Украина уже становилась хозяйкой «Евровидения» в 2005 году. Тогда оргкомитет решил, что конкурс пройдет в Киеве, однако его подготовка затягивалась и сопровождалась скандалами.