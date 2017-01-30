Украина представила логотип и лозунг «Евровидения-2017»

Телеканал также представил логотип предстоящего «Евровидения». Им стали украинские бусы, которые «являются не только самым древним женским украшением, но и оберегом». «Неповторимости украшению добавляет именно то, что оно состоит из большого количества разнообразных бусин, каждая из которых особенная», — говорится в сообщении.

Об этом сообщает на своем сайте украинский телеканал «Первый национальный», который является соорганизатором конкурса.

​Организаторы отмечают, что слоган и логотип дают понимание украинской культуры, а также представление о том, что ждет фанатов, которые приедут в Киев в мае. «Украина запомнится сочетанием культуры, технологий и индивидуального творческого запала всех 43 конкурсантов, которые уже активно готовятся к песенному конкурсу», — заявили в телекомпании.

Ожидается, что во вторник президент городского совета Стокгольма, столицы «Евровидения-2016», Ева-Луиза Эрландссон-Слорак вручит символический ключ от конкурса мэру Киева Виталию Кличко, после чего начнется жеребьевка стран-участниц в полуфинал.

Право провести «Евровидение-2017» Украина получила благодаря победе в Стокгольме певицы Джамалы с песней «1944». По решению оргкомитета страны, конкурс состоится в Киеве. Его финал запланирован на 13 мая, полуфиналы намечены на 9 и 11 мая.

Украина уже становилась хозяйкой «Евровидения» в 2005 году. Тогда оргкомитет решил, что конкурс пройдет в Киеве, однако его подготовка затягивалась и сопровождалась скандалами.