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18:05 (мск), источник: "Российская газета"

Олимпийскую набережную в Сочи назовут именем Дмитрия Козака

Набережную прибрежного кластера Зимних Игр-2014 в Сочи хотят назвать в честь заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Козака, который курировал подготовку к прошедшей три года назад Олимпиаде. Об этом в понедельник сообщили в городской мэрии.

Как выяснилось, в администрацию муниципалитета поступило множество писем с таким предложением от общественности и туристских ассоциаций.

— С 2008 года ответственным за реализацию олимпийского проекта был именно вице-премьер России Дмитрий Козак. Под его руководством в прибрежном и горном кластерах курорта были построены уникальные спортивные объекты, развита транспортная и инженерная инфраструктура, — объяснили в мэрии. — Особым же достижением Козака специалисты называют организацию набережной в Имеретинской низменности. В истории Сочи, несмотря на то, что он всегда был пляжным курортом, никогда не было такой широкой и длинной прибрежной зоны — порядка восьми километров.

Как выяснилось, предложение о переименовании набережной в ближайшее время будет рассмотрено на заседании топонимической комиссии города.

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