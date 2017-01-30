Ученые заявили, что животные лучшие друзья детей

Они также отметили, что наличие домашнего питомца в семье положительно сказывается и на развитии ребенка.

В исследовании, которое проводили специалисты, приняли участие дети от 12 лет из 77 семей. Обязательным условием было наличие братьев или сестер у испытуемых. В итоге, удалось выяснить, что у детей очень тесная эмоциональная связь со своими питомцами.

Еще одним результатом исследования стал вывод, что в семьях с домашними животными конфликты происходят значительно реже.