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10:25 (мск), источник: Om1.ru

В омских маршрутках снова начали поднимать цены

В первые дни после массового сокращения маршрутов частники снизили цены до 20−22 рублей. Теперь пошла обратная волна — возить за 20 рублей оказалось невыгодно.

Источник: Om1.ru

В Омске продолжается неразбериха с ценами на проезд в маршрутках. В целом по городу стоимость проезда неожиданно для омичей снизилась с 25 рублей до 22 рублей, отдельные предприниматели установили тариф в 20 рублей. Это было преждевременно, признал перевозчик Вячеслав Доронин.

Как он рассказал НГС. Омск, на его маршруте № 399 («Оптовый рынок — 1-я Кожевенная») сначала сбили цены до 20 рублей, потом вернули к уровню 22 рубля.

 — Было несколько дней неразберихи, у людей было непонимание цены. Теперь все стандартно — 22 рубля, — заявил он.

Перевозчик даже не исключает, что цены могут вновь вырасти до 25 рублей.

Об этом же говорят другие предприниматели. Они признают, что снижение цен было стихийным, разные тарифы могли действовать на одном маршруте. Администрация маршруток № 72Н оставила стоимость в 25 рублей, хотя сначала пытались возить за 20, пишет издание.

Напомним, департамент транспорта увидел в массовом снижении цен месть частников на сокращение 25 маршрутов. Замдиректора дептранса Игорь Кожухов предупреждал, что тарифы в 20 рублей нерентабельны, и маршрутчики, чтобы выжить, будут экономить на безопасности. В то же время перевозчики настаивали, что причины носят чисто рыночный характер, ни о какой мести речи не идет.

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