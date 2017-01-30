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18:15 (мск), источник: ИА Татар-информ

Минтимер Шаймиев поблагодарил за поздравления с 80-летием

Юбиляр отметил, что внимание и поддержка вдохновляют его на дальнейшие дела, идущие от души.

(Казань, 30 января, «Татар-информ»). Первый Президент республики, а ныне Государственный советник Татарстан Минтимер Шаймиев выразил благодарность всем поздравившим его с юбилеем.

— В дни 80-летнего юбилея мною получено множество поздравлений как от знакомых, так и незнакомых со мной лично людей. Порадовали и многочисленные поздравления в средствах массовой информации и социальных сетях.

От всего сердца выражаю всем глубокую признательность и огромную благодарность за внимание, неизменно доброе отношение и искренние пожелания. Ваша поддержка вдохновляет на дальнейшие дела, идущие от души — для души, — говорится в сообщении на официальном портале Правительства Татарстана.

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