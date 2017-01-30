Омская полиция «зачистила» от нелегалов Черлакский рынок

В ходе рейда «Правопорядок-улица» на территории рынка «Черлакский привоз» близ Железнодорожного вокзала проверили около 30 иностранцев. У 5 граждан ближнего зарубежья обнаружили нарушения миграционного законодательства, они привлечены к административной ответственности, сообщили в УОООП УМВД по Омской области. Судьбу нарушителей будет решать суд — им грозит наказание вплоть до депортации.

Также во время операции задержали 68 человек за распитие алкогольных напитков в общественных местах, изъято 33 единицы спиртосодержащей продукции. Кроме того, у 5 человек обнаружили незаконное огнестрельное оружие.

Полицейские проверили 584 граждан, состоящих на учете в органах внутренних дел. Среди них ранее судимые омичи, дебоширы, люди, злоупотребляющие алкоголем и наркотиками, а также неблагополучные родители.