Опубликован рейтинг лучших стран для жизни на пенсии

На первой строчке рейтинга расположилась Мексика. Как утверждают авторы исследования, основное преимущество этого государства в низких ценах — средние месячные расходы на одного человека не превышают $1 200. Отмечается, что аренда двушки с комфортной ванной и просторной кухней в морском курортном городе Пуэрто-Вальярта обойдётся в $575. При этом вот уже несколько лет стоимость продуктов и жилья в долларах непрерывно падает на фоне слабеющего песо.

Вдобавок в стране развитая система здравоохранения и благоприятный для пожилых людей климат. В любом крупном городе имеется современная больница, где работают англоязычные врачи с международной практикой за плечами. Плюс ко всему пенсионерам предоставляют скидки на авиа- и автобусные билеты, медицинское обслуживание, вход в музеи и т. д.

Второе место в списке заняла Панама, главным достоинством которой составители рейтинга считают доброжелательность местного населения, продуманную инфраструктуру и одну из лучших в мире пенсионных государственных программ Pensionado. Последняя позволяет пожилым людям получить жильё и экономить от 10 до 50% на путешествиях, отелях, ресторанах и здравоохранении.

Бронзу в исследовании взял Эквадор. Высокое место в рейтинге страна заняла благодаря универсальному климату. Государство расположено в горной местности вдоль экватора, поэтому каждый может выбрать комфортную для себя высоту. Вдобавок здесь одни из самых низких цен на здравоохранение и доступная недвижимость. Для пожилых людей предоставляют 50% скидки на общественный транспорт, коммунальные услуги и билеты в кино. Ежемесячный бюджет семьи составляет примерно $1 500 в месяц.

Помимо тройки лидеров, наиболее подходящими странами для жизни на пенсии были названы Коста-Рика, Колумбия, Малайзия, Испания, Никарагуа, Португалия и Мальта. Все они характеризуются тёплым климатом, развитой системой здравоохранения, доступными ценами на жильё и высоким уровнем государственной поддержки пожилых людей.

Конечно, приведённый выше список государств по деньгам приемлем лишь для пенсионеров, имеющих доход в долларах США.