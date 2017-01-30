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19:10 (мск), источник: Profinance.kz

Опубликован рейтинг лучших стран для жизни на пенсии

Журнал International Living составил рейтинг из 24 стран, наиболее подходящих для жизни на пенсии. Их оценивали по нескольким показателям, среди которых стоимость жизни, скидки для пенсионеров, инфраструктура, климат и уровень системы здравоохранения, сообщает krisha.kz.

На первой строчке рейтинга расположилась Мексика. Как утверждают авторы исследования, основное преимущество этого государства в низких ценах — средние месячные расходы на одного человека не превышают $1 200. Отмечается, что аренда двушки с комфортной ванной и просторной кухней в морском курортном городе Пуэрто-Вальярта обойдётся в $575. При этом вот уже несколько лет стоимость продуктов и жилья в долларах непрерывно падает на фоне слабеющего песо.

Вдобавок в стране развитая система здравоохранения и благоприятный для пожилых людей климат. В любом крупном городе имеется современная больница, где работают англоязычные врачи с международной практикой за плечами. Плюс ко всему пенсионерам предоставляют скидки на авиа- и автобусные билеты, медицинское обслуживание, вход в музеи и т. д.

Второе место в списке заняла Панама, главным достоинством которой составители рейтинга считают доброжелательность местного населения, продуманную инфраструктуру и одну из лучших в мире пенсионных государственных программ Pensionado. Последняя позволяет пожилым людям получить жильё и экономить от 10 до 50% на путешествиях, отелях, ресторанах и здравоохранении.

Бронзу в исследовании взял Эквадор. Высокое место в рейтинге страна заняла благодаря универсальному климату. Государство расположено в горной местности вдоль экватора, поэтому каждый может выбрать комфортную для себя высоту. Вдобавок здесь одни из самых низких цен на здравоохранение и доступная недвижимость. Для пожилых людей предоставляют 50% скидки на общественный транспорт, коммунальные услуги и билеты в кино. Ежемесячный бюджет семьи составляет примерно $1 500 в месяц.

Помимо тройки лидеров, наиболее подходящими странами для жизни на пенсии были названы Коста-Рика, Колумбия, Малайзия, Испания, Никарагуа, Португалия и Мальта. Все они характеризуются тёплым климатом, развитой системой здравоохранения, доступными ценами на жильё и высоким уровнем государственной поддержки пожилых людей.

Конечно, приведённый выше список государств по деньгам приемлем лишь для пенсионеров, имеющих доход в долларах США.

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