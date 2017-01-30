Женщины в морской пехоте США теперь будут воевать

«Бей ее сильнее, Дэви… Сильнее!!!» — злобно кричит инструкторша маленькой хрупкой женщине, одетой в камуфляж, которая изо всех сил лупит свою соперницу кулаками по голове.

Я присутствую на заключительном этапе учений кадетов корпуса морской пехоты: подготовка длится 54 часа и по сути является экзаменом на выносливость. Учения определяют, кто из кадетов заслуживает звания морского пехотинца США.

Остров Паррис, который расположен на побережье Атлантического океана в Южной Каролине, похож на прибрежный курорт.

Но именно здесь расположен учебный лагерь корпуса морской пехоты, который занимается боевой подготовкой новобранцев. Или «перепрограммированием», как предпочитают называть этот процесс некоторые военные. И обстановка здесь далеко не курортная.

В течение трех месяцев прибывших сюда молодых женщин подвергают тяжким испытаниям. Каждый день на них кричат злющие инструкторы, их гоняют до изнеможения, у них отбирают телефоны и личные вещи, а также делают все, чтобы подавить любые проявления индивидуальности.

С момент прибытия на остров они теряют право говорить «я», от них требуют называть себя в третьем лице: «рекрут такой-то».

«Рекрут Н. просит о…», «рекрут Н. считает, что…» — и так далее.

Их учат отвечать хором и передвигаться строем. Влажный воздух Южной Каролины заполнен их речевками — это рифмованные инструкции для различных задач, от зарядки винтовки до построения, чтобы идти в душ.

Корпус морской пехоты США начал принимать в свой состав женщин с 1918 года, но до недавнего времени их брали только на штабные должности. Однако за прошедшие с тех пор десятилетия роль женщин в морской пехоте сильно изменилась.

К 1985 году в корпусе появилась первая женщина в чине бригадного генерала, а всего несколько недель назад первые три женщины вошли в состав боевого подразделения, готового к действиям на передовой — по нашу сторону Атлантики такого еще не бывало.

«Не хочу показаться провокационной, — начинаю я просительным тоном, внезапно остро осознав свою принадлежность к британской культуре, — но что вы думаете о ваших коллегах-женщинах? Из них получаются хорошие морпехи?».

Стоящий передо мной молодой инструктор отвечает, почти не задумываясь: «Вопрос в том, мэм, насколько они справляются с порученным заданием. Если вы рассчитываете на минометный расчет в трех километрах от вас, который должен поддержать вас огнем — вы не думаете о его половой принадлежности. Если вы ранены и за вами послан вертолет для эвакуации — вам нет дела до расы, цвета кожи, вероисповедания или пола членов экипажа».

Аргументы звучат убедительно.

В огромном бассейне на другом конце лагеря новые рекруты проходят проверку плавательных навыков. Одно из заданий, которые они должны выполнить — за 10 секунд освободиться в воде от всей одежды, оружия и боеприпасов.

Мне кажется, что с этим заданием мало кто справится — многие из женщин, оказавшихся в воде, похоже, только учатся держаться на воде.

«Зачем они идут в морскую пехоту, — думаю я про себя, — ведь они даже плавать не умеют…».

И тут меня осеняет — я понимаю, что в Америке молодые люди поступают в армию и морскую пехоту по несколько иным причинам, чем в Британии. Во-первых, если прослужить в армии четыре года, государство оплатит вам получение высшего образования. Речь идет о бесплатном университетском дипломе.

Во-вторых, многие из рекрутов действительно верят в то, что долг каждого гражданина — служить своей стране. Когда этот долг выполнен, вы можете стать учителем, юристом или парикмахером, о чем всегда мечтали. Но прежде нужно исполнить долг.

Морская пехота считается элитой вооруженных сил. Именно здесь хочет служить молодежь.

В магазине сувениров на острове Паррис нет недостатка в товарах с местной символикой — на футболках, кружках, брелоках и наклейках на машину красуются надписи: «Жена морпеха», «Гордый отец морпеха» или даже «Моя внучка — в морской пехоте».

В другом углу можно найти миниатюрные детские бейсболки и плюшевых медвежат с надписью «Будущий морпех». Набитые радостными родственниками машины у ворот базы пестрят плакатами вроде «Мы едем на остров Паррис за своим новым морпехом» или «Ура морпеху Кэти!».

Вдали я слышу хор женских голосов, скандирующих очередную речевку — «Ходили раньше мы на пляж, теперь мы носим камуфляж» — это новые рекруты заканчивают курс молодого бойца.

Невыспавшиеся, голодные, покрытые синяками, эти женщины еще находят в себе силы петь, пробегая трусцой под огромным транспарантом над воротами лагеря, который во всеуслышание кричит: «Мы производим морпехов». Вдоль дороги выстроились уже зачисленные в корпус молодые женщины, которые встречают рекрутов аплодисментами.

На плацу идет построение. Боевые учения окончены.

Я часто смотрю на лица солдат в поисках — обычно напрасных — хоть намека на какие-то эмоции. Однако в данном случае это нетрудно.

По лицам каждого из новобранцев, независимо от пола, текут слезы.

Они стали первыми морпехами, принимающими присягу при новом главнокомандующим — президенте Дональде Трампе. Некоторые из них, вероятно, будут в числе первых женщин, которые примут участие в боевых действиях корпуса морской пехоты. Вероятно, нас ждут интересные времена.