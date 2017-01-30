Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Петербургский хостел объявлен лучшим в мире
Люди избегают врачей из-за страха плохого диагноза
Российское село, прославившееся на весь мир невероятными морозами
Названы самые популярные детские имена в Москве в 2016 году
Кира Пластинина сыграла роскошную свадьбу в Мексике (фото)
США решили оценить способность РФ и Китая пережить ядерный ударВоенным предстоит оценить жизнеспособность инфраструктуры стран и надежность механизмов управления государством
Названы самые популярные детские имена в Москве в 2016 году
Дочка Бейонсе стала невероятно похожа на маму
Правительство рассмотрит новые льготы на капремонт
На приватизацию жилья гражданам остался месяц
Трамп требует от Маккейна перестать развязывать 3-ю мировую – СМИ
"Волочкова отдыхает": фанаты о шпагате Гагариной
Кира Пластинина сыграла роскошную свадьбу в Мексике (фото)
Анджелина Джоли стала музой и лицом нового парфюма Guerlain
Панталоны и открытая грудь: фанаты осудили жену Газманова
СМИ: известная актриса поведала о насилии в семье
УАЗ выпустит конкурента «Газели»: появились фото прототипа
В Подмосковье угнали автомобиль с 7 кг золота
Фоторепортажи
16Впервые за 64 года «Мисс Вселенной» стала француженка
6Минобороны показало новый истребитель МиГ-35
14События недели в фотографиях
7Арктическая бригада РФ провела учения по езде на упряжках
19:46 (мск), источник: Nur.kz

В СКО из-за вспышки гриппа и ОРВИ закрываются школы

Комитет по защите прав потребителей распространил информацию по заболеваемости ОРВИ. На данную минуту сообщается, что в Северном Казахстане закрыты на карантин пять школ, сообщает КТК.

Источник: Nur.kz

Кроме того, из-за вспышки простудных заболеваний пришлось отменить занятия в одной из школ Костанайской области и в трех школах Восточно-Казахстанской. Всего же по стране зарегистрировано 350 тысяч случаев ОРВИ.

В неполной средней школе номер 31 Петропавловска на занятиях нет трети школьников. В учебном заведении карантин по гриппу и ОРВИ. Но занятия отменили частично, лишь в тех классах, где заболеваемость превысила порог в 30 процентов. В основном болеют ученики начального звена. Так, из 20 учащихся нулевого класса болеют 17.

«Началось где-то с числа 23-го, просто вот резко начали отсутствовать дети. Очень тяжело, температура высокая, она держится до шести суток, 39, 39,4, 39,2 — очень тяжело. Особенно маленькие тяжело переносят дети», — рассказывает школьная медсестра Надежда Ходкевич.

Когда последний раз в петропавловских школах был карантин по гриппу и ОРВИ, в городском отделе образования даже не помнят. Больше десятка лет точно. Обычно в регионе вынужденные каникулы объявляются из-за морозов, а тут вирус наступает.

Школы мониторят каждый день, заболевших все больше. Говорят, на грани закрытия еще одно учебное заведение. Внеплановые каникулы продлятся как минимум неделю, затем специалисты будут решать конкретно по каждому классу — продолжать карантин или нет.

Карантины в петропавловских школах стали вводить после трагического случая. 10 дней назад умерла 12-летняя девочка. Умерла, можно сказать, скоропостижно, от скоротечной пневмонии и отека легких, проболев ОРВИ всего два дня.

Только специалисты понимают, чем ОРВИ отличается от гриппа. И то, и другое протекает однотипно и почти одинаково лечится. Согласно статистике, болеть в области стали в два раза чаще. Зафиксировали 17 с половиной тысяч случаев ОРВИ, гриппа — 146.

Что же касается школьников, на весенние каникулы все пойдут вовремя. А учебную программу будут нагонять за счет дополнительных занятий.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В СКО из-за вспышки гриппа и ОРВИ закрываются школы
Юнкер: время для отмены санкций в отношении РФ еще не пришло
Миграционный указ Трампа повлиял на порядок выдачи виз россиянам
Спортсменам РФ не разрешили участвовать в отборе на Паралимпиаду
Меркель обеспокоилась обострением ситуации в Донбассе
Bild сравнила фото Трампа во время бесед с Путиным и с Меркель
Украина представила логотип «Евровидения-2017»
В Испании чиновник не ходит на работу 10 лет
Спорт
Турнир танцоров на ЧЕ по фигурному катанию омрачился скандалом Олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова выразила уверенность, что на прошедшем чемпионате Европы в танцах на льду существовал заговор
Авто
Новое поколение Lada 4x4: АВТОВАЗ разъяснил ситуацию В Тольятти прокомментировали, как движется разработка внедорожника нового поколения
Hi-Tech
Разоблачение AliExpress: как обманывают в «Киберпонедельник» Hi-Tech Mail.Ru разоблачает «Первый Киберпонедельник года» от AliExpress. Смотрите видео, чтобы узнать все подробности и не позволить себя обмануть
Кино
Триумф Высоцкой и «Экипажа»: яркие моменты премии «Золотой орел» В Москве состоялась юбилейная, 15-я церемония вручения премии Национальной академии кинематографических искусств и наук
Недвижимость
Как узкую кухню сделать удобной: идеи и советы
Как снять квартиру, если у вас домашний питомец?
В России облегчили регистрацию прав на недвижимость
До конца бесплатной приватизации остался месяц
Леди
Какие прически и макияж мы будем носить в новом сезоне Неоновая помада, гигантские блестки и много-много увлажняющих средств для кожи понадобятся вам, чтобы не отстать от модных тенденций нового сезона.
Дети
Названы самые популярные детские имена в Москве в 2016 году В столичном управлении ЗАГС рассказали о самых редких и самых популярных именах новорожденных, появившихся на свет в прошлом году.
Все о ремонте
Двушка в хрущевке: как распланировать пространство
7 недостатков интерьера, которые легко исправить
5 актуальных трендов в оформлении прихожих
Как разделить маленькую квартиру на зоны?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь