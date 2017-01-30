В СКО из-за вспышки гриппа и ОРВИ закрываются школы

Кроме того, из-за вспышки простудных заболеваний пришлось отменить занятия в одной из школ Костанайской области и в трех школах Восточно-Казахстанской. Всего же по стране зарегистрировано 350 тысяч случаев ОРВИ.

В неполной средней школе номер 31 Петропавловска на занятиях нет трети школьников. В учебном заведении карантин по гриппу и ОРВИ. Но занятия отменили частично, лишь в тех классах, где заболеваемость превысила порог в 30 процентов. В основном болеют ученики начального звена. Так, из 20 учащихся нулевого класса болеют 17.

«Началось где-то с числа 23-го, просто вот резко начали отсутствовать дети. Очень тяжело, температура высокая, она держится до шести суток, 39, 39,4, 39,2 — очень тяжело. Особенно маленькие тяжело переносят дети», — рассказывает школьная медсестра Надежда Ходкевич.

Когда последний раз в петропавловских школах был карантин по гриппу и ОРВИ, в городском отделе образования даже не помнят. Больше десятка лет точно. Обычно в регионе вынужденные каникулы объявляются из-за морозов, а тут вирус наступает.

Школы мониторят каждый день, заболевших все больше. Говорят, на грани закрытия еще одно учебное заведение. Внеплановые каникулы продлятся как минимум неделю, затем специалисты будут решать конкретно по каждому классу — продолжать карантин или нет.

Карантины в петропавловских школах стали вводить после трагического случая. 10 дней назад умерла 12-летняя девочка. Умерла, можно сказать, скоропостижно, от скоротечной пневмонии и отека легких, проболев ОРВИ всего два дня.

Только специалисты понимают, чем ОРВИ отличается от гриппа. И то, и другое протекает однотипно и почти одинаково лечится. Согласно статистике, болеть в области стали в два раза чаще. Зафиксировали 17 с половиной тысяч случаев ОРВИ, гриппа — 146.

Что же касается школьников, на весенние каникулы все пойдут вовремя. А учебную программу будут нагонять за счет дополнительных занятий.