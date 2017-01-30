В СКО из-за вспышки гриппа и ОРВИ закрываются школы
Комитет по защите прав потребителей распространил информацию по заболеваемости ОРВИ. На данную минуту сообщается, что в Северном Казахстане закрыты на карантин пять школ, сообщает КТК.
Комитет по защите прав потребителей распространил информацию по заболеваемости ОРВИ. На данную минуту сообщается, что в Северном Казахстане закрыты на карантин пять школ, сообщает КТК.
Кроме того,
В неполной средней школе номер 31 Петропавловска на занятиях нет трети школьников. В учебном заведении карантин по гриппу и ОРВИ. Но занятия отменили частично, лишь в тех классах, где заболеваемость превысила порог в 30 процентов. В основном болеют ученики начального звена. Так, из 20 учащихся нулевого класса болеют 17.
«Началось
Когда последний раз в петропавловских школах был карантин по гриппу и ОРВИ, в городском отделе образования даже не помнят. Больше десятка лет точно. Обычно в регионе вынужденные каникулы объявляются
Школы мониторят каждый день, заболевших все больше. Говорят, на грани закрытия еще одно учебное заведение. Внеплановые каникулы продлятся как минимум неделю, затем специалисты будут решать конкретно по каждому классу — продолжать карантин или нет.
Карантины в петропавловских школах стали вводить после трагического случая. 10 дней назад умерла 12-летняя девочка. Умерла, можно сказать, скоропостижно, от скоротечной пневмонии и отека легких, проболев ОРВИ всего два дня.
Только специалисты понимают, чем ОРВИ отличается от гриппа. И то, и другое протекает однотипно и почти одинаково лечится. Согласно статистике, болеть в области стали в два раза чаще. Зафиксировали 17 с половиной тысяч случаев ОРВИ, гриппа — 146.
Что же касается школьников, на весенние каникулы все пойдут вовремя. А учебную программу будут нагонять за счет дополнительных занятий.