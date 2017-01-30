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19:35 (мск), источник: ТАСС

Учитель пообещал ответить на обвинения Поклонской «в юридической форме»

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Режиссер фильма «Матильда» Алексей Учитель «в юридической форме» ответит на претензии депутата Госдумы Натальи Поклонской. Об этом он заявил в эфире радиостанции «Коммерсантъ ФМ».

Источник: РИА "Новости"

«Выпад и обвинения депутата Поклонской происходят уже второй раз, и текст абсолютно одинаковый, — сказал режиссер. — Депутат Поклонская все-таки юрист, и теперь мы решили, что я не буду вступать в полемику… Через пару дней будет ответ в юридической форме. В какой — вы узнаете буквально на днях».

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На вопрос о том, должно ли в целом государство вмешиваться в культуру и искусство, Алексей Учитель заявил, что «вмешиваться можно, но для этого надо обладать квалификацией, какими-то знаниями — не профессиональными даже, а хотя бы общекультурными».

Ранее депутат Госдумы, экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская направила запрос в Генпрокуратуру с просьбой провести повторную проверку законности расходования бюджетных средств, выделенных Фондом кино на создание фильма Алексея Учителя «Матильда» о романтических отношениях императора Николая II и балерины Мариинского театра Матильды Кшесинской. По мнению депутата, сценарий фильма «Матильда» должна проверить экспертная комиссия из числа профессиональных историков и представителей церкви (православных богословов), так как «в фильме главными героями являются лица, официально канонизированные».

Ранее Алексей Учитель сообщал, что намерен устроить премьеру своего фильма «Матильда» в Мариинском театре. В прокат картина должна выйти 25 октября, когда будет отмечаться 100-летие Октябрьской революции.

Комментарии
1
марат
Слишком заумная
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