Руконогий Сатана

Источник: AP 2016

Руконожка айе-айе — не самый симпатичный с виду зверек, похожий на собственное чучело, — живет в лесах Мадагаскара. По образу жизни руконожка напоминает дятла, по систематическому положению относится к приматам, а по мнению местных жителей — представляет собой настоящее исчадие ада. Мы собрали галерею фотографий этих редких животных. Мадагаскарская руконожка, или айе-айе — небольшой, размером с кошку, зверек с длинным пушистым хвостом. Днем он спит в шарообразном гнезде, сооруженном из веток и листьев в кронах деревьев, а ночью просыпается и принимается за дела — в первую очередь за охоту.

Для охоты у него есть специальные приспособления: длинные пальцы, большие зубы и чуткие уши. Длинные тонкие пальцы на руках айе-айе, похожие на паучьи лапки, оканчиваются загнутыми когтями, а третий палец особенно тонок и подвижен.

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Этим пальцем руконожка выстукивает стволы деревьев в поисках личинок и насекомых, прислушиваясь к звукам своими огромными ушами. Обнаружив добычу, руконожка проворно выгрызает в древесине дырку своими острыми выставленными вперед резцами, а потом тонким средним пальцем или длинным четвертым выковыривает оттуда насекомое. Таким же перкуссионным способом охоты пользуются дятлы, а из других млекопитающих — только сумчатые полосатые кускусы. Помимо насекомых, руконожки также едят фрукты, семена и грибы.

Из-за странного вида руконожки ученые долго не могли определиться с ее таксономическим положением. Ее относили то к грызунам — из-за постоянно растущих и стачивающихся резцов — то к кошачьим, из-за похожей на кошачью мордочку. В конце концов стало ясно, что айе-айе относятся к лемурам, причем, судя по всему, к самым древним из них.

Лемуры, в свою очередь, наряду с похожими на них лори и галаго, относятся к мокроносым приматам — наиболее древней и примитивной группе приматов. Мокроносыми они называются потому, что у них мокрый, как у кошек или собак, нос — в отличие от сухого носа сухоносых приматов, к которым относимся мы сами и все остальные обезьяны классического «обезьяньего» вида.

Руконожки — самые крупные из ночных приматов. Также у них есть одна не слишком характерная для ночных животных особенность: они, вполне возможно, различают цвета.

Как показали недавние исследования, у руконожек, наряду с некоторыми другими лемурами, сохраняются полностью функциональные гены опсинов SWS1 и RH2 — светочувствительных рецепторов колбочек сетчатки, работающих в фиолетовой и зеленой частях спектра). У многих других ночных приматов (например, ночных южноамериканских обезьян из группы сухоносых приматов) эти гены давно утратили функциональность. Это кажется логичным: в темноте слишком сложно различать цвета, и гены опсинов со временем за ненужностью деградируют. Однако сохранность генов опсинов сразу у нескольких групп приматов позволяет предположить, что животные все-таки пользуются этими рецепторами: например, для различения синеватых плодов и цветов на фоне зеленой листвы. Впрочем, это еще предстоит доказать: к сожалению, выяснить, различают ли айе-айе цвета, оказалось не так-то просто.

Все эти научные данные, впрочем, совсем не впечатляют коренных жителей Мадагаскара, которые продолжают считать айе-айе исчадием ада.

По одной из версий, название «айе-айе» является производным от малагасийского «я не знаю» — именно это отвечали европейским исследователям местные жители, боявшиеся произносить название животного вслух. Руконожке приписывают множество зловещих свойств: одни считают, что появление ее в деревне предвещает скорую смерть кого-то из жителей, другие — что, указав на человека своим тонким средним пальцем, руконожка помечает его «меткой смерти».

Есть и те, кто верит, что айе-айе по ночам пробирается в дома и убивает спящих людей, прокалывая их аорту своим страшным пальцем.

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