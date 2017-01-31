Хакеры заперли двери австрийского отеля

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Австрийский отель Seehotel Jägerwirt, находящийся в Штирии, подвергся хакерской атаке, в результате которой руководство потеряло контроль над компьютерами и системой контроля доступа. Работоспособность системы удалось восстановить только после выплаты злоумышленникам выкупа, сообщает The Local. Во многих отелях сегодня вместо традиционных замков используются электронные, которые постоялец может открыть с помощью ключ-карты. Система контроля доступа позволяет управлять электронными замками и ключ-картами, поэтому хакеры, которым удалось получить доступ к ней, фактически парализовали работу отеля.

По словам представителей отеля, после того, как злоумышленники взяли под контроль внутреннюю сеть отеля, ключ-карты перестали работать и двери не открывались.

Также атака привела к тому, что персонал отеля не мог использовать все компьютеры, в том числе управляющие кассой и резервной системой контроля доступа, поэтому не было возможности запрограммировать новые ключ-карты. Некоторые новостные порталы сообщили о постояльцах, запертых в своих номерах, однако это не соответствует действительности — любой человек мог покинуть номер, однако обратно войти уже было нельзя.

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В качестве выкупа за возвращение контроля над вычислительной сетью отеля злоумышленники потребовали заплатить биткоинами сумму, эквивалентную полутора тысячам евро, и руководство Seehotel Jägerwirt приняло решение пойти на эти условия. Как отмечают представители отеля, у них было 180 зарегистрированных постояльцев, а полиция и страховая компания никак не смогли помочь в решении проблемы.

Руководство отметило, что это уже не первая хакерская атака на их отель — летом они уже заплатили злоумышленниками несколько тысяч евро.

Для того, чтобы подобные инциденты больше не повторялись, в Seehotel Jägerwirt заменили некоторые компьютеры и усилили меры информационной безопасности.

Кроме того, в ближайшее время планируется замена системы контроля доступа на классические дверные замки, открываемые обычными ключами.