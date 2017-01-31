Хакеры заперли двери австрийского отеля
Руководство отметило, что это не первая хакерская атака на их отель — летом они уже заплатили злоумышленниками несколько тысяч евро.
Руководство отметило, что это не первая хакерская атака на их отель — летом они уже заплатили злоумышленниками несколько тысяч евро.
Австрийский отель Seehotel Jägerwirt, находящийся в Штирии, подвергся хакерской атаке, в результате которой руководство потеряло контроль над компьютерами и системой контроля доступа.
Работоспособность системы удалось восстановить только после выплаты злоумышленникам выкупа, сообщает The Local.
Во многих отелях сегодня вместо традиционных замков используются электронные, которые постоялец может открыть с помощью
По словам представителей отеля, после того, как злоумышленники взяли под контроль внутреннюю сеть отеля, ключ-карты перестали работать и двери не открывались.
Также атака привела к тому, что персонал отеля не мог использовать все компьютеры, в том числе управляющие кассой и резервной системой контроля доступа, поэтому не было возможности запрограммировать новые
В качестве выкупа за возвращение контроля над вычислительной сетью отеля злоумышленники потребовали заплатить биткоинами сумму, эквивалентную полутора тысячам евро, и руководство Seehotel Jägerwirt приняло решение пойти на эти условия. Как отмечают представители отеля, у них было 180 зарегистрированных постояльцев, а полиция и страховая компания никак не смогли помочь в решении проблемы.
Руководство отметило, что это уже не первая хакерская атака на их отель — летом они уже заплатили злоумышленниками несколько тысяч евро.
Для того, чтобы подобные инциденты больше не повторялись, в Seehotel Jägerwirt заменили некоторые компьютеры и усилили меры информационной безопасности.
Кроме того, в ближайшее время планируется замена системы контроля доступа на классические дверные замки, открываемые обычными ключами.
Это не первая масштабная хакерская атака за последнее время. В прошлом году, например, хакеры «взяли в заложники» больницу.
Николай Воронцов