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20:24 (мск), источник: ТАСС

Mundo: в Испании чиновник 10 лет не ходит на работу, получая €50 тыс. в год

МАДРИД, 30 января. /Корр. ТАСС Екатерина Воробьева/. Испанский чиновник Карлес Ресио не появляется на работе уже 10 лет, хотя продолжает ежемесячно получать зарплату. Об этом сообщила газета El Mundo.

По ее информации, с 2006 года мужчина занимает должность руководителя библиографического отдела провинциального совета Валенсии, а его заработная плата составляет около €50 тыс. в год. Подчеркивается, что чиновник ежедневно в 07:30 утра по местному времени (09:30 мск) отмечается на входе в здание своего офиса, а потом якобы отправляется в неизвестном направлении по своим делам. К концу трудового дня он снова возвращается, чтобы зафиксировать время своего ухода с работы.

Коллеги Ресио подтвердили, что никогда не видели данного сотрудника на рабочем месте, поскольку он приходил в офис лишь тогда, когда требовалось согласовать отпускные дни. Кроме того, хотя с момента назначения на данную должность прошло уже 10 лет, у чиновника до сих пор нет в офисе ни собственного стола, ни компьютера.

В провинциальном совете уже уточнили, что проведут расследование данного вопроса. В свою очередь сам Ресио отрицает все обвинения. «Мои обязанности выходят за рамки рабочего дня», — сказал в свое оправдание чиновник радиостанции «Коп».

«Я писал выступления для людей, которые мне давали поручения, тексты, приветственные речи, — заверил он. — Конечно, мое имя не фигурирует в этих текстах, потому что, если депутат просит меня написать ему слова приветствия, например, я не могу поставить там свою подпись, там стоит его подпись».

Комментарии
3
А Б
Очевидно, этот чиновник берёт пример с депутатов госдумы РФ, которые уже многие годы точно так же отмечаются по приходе на работу и при уходе с неё. Вот только в Испании это единичный случай, а в РФ массовый.
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марат
Наши хоть задницы просиживают
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Евгений Краснов
может это родственник чей то? неучтеный, не мудрено, не чему тут удивляться.
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