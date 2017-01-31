В интернете высмеяли «слоистые» омские сугробы

Омские сугробы, в последнее время не исчезающие из повестки СМИ, снова стали объектом шуток в интернете. Пользователь Twitter под ником DedPachom опубликовал фото «слоистого» сугроба в центре города. По его мнению, возраст насыпи можно определить как по кольцам на деревьях, и изучать по ним «историю зимы».

В комментариях придумали и конкретную методику для этого: по слоям льда угадываются периоды морозов, а по грязи — время оттепели. Снимок успел выйти в топ на популярном портале «Пикабу», где пользователи шутят, что в Омске специально не чистят снег ради геологических исследований.