В интернете высмеяли «слоистые» омские сугробы
По ним можно определять возраст, как по кольцам на деревьях, шутят в соцсетях.
По ним можно определять возраст, как по кольцам на деревьях, шутят в соцсетях.
Омские сугробы, в последнее время не исчезающие из повестки СМИ, снова стали объектом шуток в интернете. Пользователь Twitter под ником DedPachom опубликовал фото «слоистого» сугроба в центре города. По его мнению, возраст насыпи можно определить как по кольцам на деревьях, и изучать по ним «историю зимы».
В комментариях придумали и конкретную методику для этого: по слоям льда угадываются периоды морозов, а по грязи — время оттепели. Снимок успел выйти в топ на популярном портале «Пикабу», где пользователи шутят, что в Омске специально не чистят снег ради геологических исследований.
Другие предположили, что темные слои в сугробе — это асфальт, дорожники так отрабатывали новую технологию. Также омский сугроб напомнил пользователям эмблему Года экологии в России.
Напомним, в январе на улицах города развернулась негласная война между активистами и дорожниками. Сначала появились надписи «Сугробы за Двораковского», затем снежные насыпи стали раскрашивать в цвета триколора. Пока эти акции заметных успехов не принесли — рабочие счищают краску, оставляя снег на месте.