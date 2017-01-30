Синоптики рассказали, когда в Молдову придет тепло

«Это не значит, что в республике началось потепление. Зима еще впереди. Сейчас происходит обыкновенное чередование волн тепла и холода», — сообщила Sputnik начальник управления метеорологии Госгидрометеслужбы Лидия Трещило.

По ее словам, эта неделя будет теплой в сравнении с предыдущей.

«Только сегодняшняя ночь была холодная — температура составила от —9 до —14 градусов по Цельсию, а в некоторых районах до —19. До конца недели установится теплый характер погоды. Температурный режим будет выше нормы», — сказала специалист.

Как отметила эксперт, «теплый воздух пришел в Молдову из Атлантики».