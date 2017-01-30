Автомобилист отсудил у дорожников половину стоимости ремонта машины

Однажды в октябре (а на Урале это почти зима) автолюбитель направлялся на своей легковой иномарке в Североуральск. На 83-м километре трассы он наехал на снежную колею высотой 3 — 4 см, покрытую ледяной коркой. Из-за чего автомобиль выбросило вправо в сторону металлического ограждения.

В результате аварии машине был нанесен ущерб, и автомобилисту пришлось отдать 98 тысяч рублей за ремонт машины. Мужчина решил, что в аварии виновата колея, неожиданно оказавшаяся на дороге. Соответственно неплохо было бы возложить ответственность на того, кто не уследил за ней.

Автолюбитель обратился в Североуральский городской суд с требованием обязать дорожников возместить ему сумму ущерба, оплату эвакуатора, моральный ущерб, штраф и судебные расходы.

Суд принял решение, что обе стороны виноваты в одинаковой степени. И дорожники, которые не обеспечили достаточную безопасность на дороге, и автомобилист, который не обратил внимания на неблагоприятные дорожные условия. Поэтому требования были удовлетворены частично, ему выплатили 57 987 рублей, из которых 46 396 рублей пошли на возмещение вреда, 10 000 на расходы по оплате услуг представителя, а 1591 рубль на госпошлину.

Дорожникам такое решение не понравилось. Они подали жалобу в апелляцию. В суде компания пыталась доказать, что условия контракта с местными властями по содержанию дорог они выполняли точно, жалоб и претензий не поступало. Не было и предписаний из ГАИ по итогам той самой аварии. А раз так, то всех собак на колею лучше не вешать.

Суд решил, что претензии водителя к дорожникам справедливы наполовину. Что ему стоило снизить скорость?

Свердловский областной суд с такими доводами не согласился. То, что раньше к этой колее не было претензий у инстанций, еще не значит, что дорожник за нее не в ответе. Пусть частично, но заплатить водителю надо.

Кстати, это далеко не первое дело в практике Свердловского областного суда. Либо на Урале колеи какие-то особенно опасные, либо судей они тоже достали.

Например, пару лет назад в Свердловской области двоим автолюбителям удалось выигрывать суды, доказав, что ДТП произошло по вине дорожников.

Один из победителей (если так можно назвать водителя, разбившего свою машину) отсудил у дорожников 87 тысяч рублей за выбоину на дорожном полотне. Он заявил, что во время движения его ослепило солнце, он не заметил яму на дороге, из-за чего машина вылетела в кювет. Тогда Свердловский суд также решил, что его претензии к дорожникам справедливы наполовину. Ведь что ему стоило снизить скорость? Не видишь, притормози — такой рефлекс должен вырабатываться у каждого водителя. Суд обязал дорожников выплатить ему половину ущерба.

А до того водителю грузового автомобиля удалось отсудить в Свердловском облсуде более серьезную сумму — 330 тысяч рублей. Его грузовик опрокинулся набок, потому что асфальт просел под его тяжестью. Но в этом случае водителю возместили всю сумму ущерба.

Согласно ГОСТу размеры просадок и выбоин не должны превышать по длине 15 сантиметров, по ширине 60 сантиметров и глубине 5 сантиметров.