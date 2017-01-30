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30 января, источник: Ictv.ua

Топ-5 продуктов, которые можно есть на ночь

Многие считают, что после шести есть нельзя. Особенно это знакомо тем, кто пытается похудеть. Но не многие знают, что важно не время еды, а ее качество.

Список опубликовал журнал Cosmopolitan.

Белое мясо птицы

Готовить такое мясо можно на гриле, в пароварке или мультиварке, тушить или запекать. Только не следует жарить мясо на масле. Так оно набирает калорийности.

Яйца

Этот продукт может стать основой для сытного ужина. Вечером рекомендуется есть только яичные белки, желток лучше оставить на утро.

Гречка

Эта крупа низкокалорийна, а также источник полезных микроэлементов. Пара ложек отварной гречки с овощами станет шикарным перекусом перед сном.

Творог

Если и есть творог, то только меньше 5% жирности. Лучше всего будет приготовить из него сырники или запеканку.

Кислые зеленые яблоки

Для лучшего усвоения яблоки лучше запечь. Также их можно использовать как оригинальный десерт к мясным блюдам.

Напомним, умеренное употребление острой пищи, в особенности перца чили, положительно влияет на здоровье.

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