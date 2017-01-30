Джорджа Буша-старшего выписали из больницы

НЬЮ-ЙОРК, 30 января. /Корр. ТАСС Кирилл Волков/. Экс-президент США Джордж Буш-старший, госпитализированный в американском Хьюстоне (штат Техас) более двух недель назад, выписан из больницы. Об этом сообщил представитель 41-го главы американского государства Джим Макгрэт.
По его словам, экс-президент благодарит всех «за молитвы и теплые пожелания», а также выражает признательность медперсоналу Методистской больницы Хьюстона, который ухаживал за ним.
92-летний Буш-старший, возглавлявший страну в 1989—1993 гг., был госпитализирован 14 января, как сообщалось, «из-за острых респираторных проблем, вызванных пневмонией».
Впоследствии ему была проведена процедура по очищению дыхательных путей.
91-летняя супруга экс-президента Барбара Буш по собственному желанию была помещена в ту же больницу в связи с сильной усталостью и кашлем.
Врачи впоследствии диагностировали у нее бронхит. Бывшую первую леди выписали на прошлой неделе.