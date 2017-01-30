Джорджа Буша-старшего выписали из больницы

НЬЮ-ЙОРК, 30 января. /Корр. ТАСС Кирилл Волков/. Экс-президент США Джордж Буш-старший, госпитализированный в американском Хьюстоне (штат Техас) более двух недель назад, выписан из больницы. Об этом сообщил представитель 41-го главы американского государства Джим Макгрэт.

По его словам, экс-президент благодарит всех «за молитвы и теплые пожелания», а также выражает признательность медперсоналу Методистской больницы Хьюстона, который ухаживал за ним.