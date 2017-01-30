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30 января, источник: ТАСС

Джорджа Буша-старшего выписали из больницы

Экс-президент США поблагодарил всех «за молитвы и теплые пожелания», а также выразил признательность медперсоналу, который ухаживал за ним.

Источник: AP 2016

НЬЮ-ЙОРК, 30 января. /Корр. ТАСС Кирилл Волков/. Экс-президент США Джордж Буш-старший, госпитализированный в американском Хьюстоне (штат Техас) более двух недель назад, выписан из больницы. Об этом сообщил представитель 41-го главы американского государства Джим Макгрэт.

По его словам, экс-президент благодарит всех «за молитвы и теплые пожелания», а также выражает признательность медперсоналу Методистской больницы Хьюстона, который ухаживал за ним.

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92-летний Буш-старший, возглавлявший страну в 1989—1993 гг., был госпитализирован 14 января, как сообщалось, «из-за острых респираторных проблем, вызванных пневмонией».

Впоследствии ему была проведена процедура по очищению дыхательных путей.

91-летняя супруга экс-президента Барбара Буш по собственному желанию была помещена в ту же больницу в связи с сильной усталостью и кашлем.

Врачи впоследствии диагностировали у нее бронхит. Бывшую первую леди выписали на прошлой неделе.

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