Орловский силач-рекордсмен свернул в трубочку сковороду
МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. В сети появилось видео, на котором рекордсмен Книги рекордов Гиннесса Александр Муромский под восторженные крики очевидцев сворачивает в трубочку сковороду.
МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. В сети появилось видео, на котором рекордсмен Книги рекордов Гиннесса Александр Муромский под восторженные крики очевидцев сворачивает в трубочку сковороду.
Случай произошел на матче звезд Ассоциации студенческого баскетбола в Орле. Во время одного из
Как пишет официальный сайт ассоциации, испорченный предмет посуды будет отправлен в Москву министру юстиции Российской Федерации Александру Коновалову, который председательствует в АСБ.
Александр Муромский работает в администрации Орловской области и заведует управлением по физической культуре и спорту.
Он является обладателем девяти мировых рекордов, официально зарегистрированных комитетом Книги рекордов Гиннесса.