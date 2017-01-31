Орловский силач-рекордсмен свернул в трубочку сковороду

В Чехии 275 человек залезли в мыльный пузырь ради рекорда

Случай произошел на матче звезд Ассоциации студенческого баскетбола в Орле. Во время одного из тайм-аутов Муромский вышел на игровую площадку и за несколько секунд смял сковороду, выданную ему организаторами.

Как пишет официальный сайт ассоциации, испорченный предмет посуды будет отправлен в Москву министру юстиции Российской Федерации Александру Коновалову, который председательствует в АСБ.

Александр Муромский работает в администрации Орловской области и заведует управлением по физической культуре и спорту.

Он является обладателем девяти мировых рекордов, официально зарегистрированных комитетом Книги рекордов Гиннесса.