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00:18 (мск), источник: РИА Новости

Орловский силач-рекордсмен свернул в трубочку сковороду

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. В сети появилось видео, на котором рекордсмен Книги рекордов Гиннесса Александр Муромский под восторженные крики очевидцев сворачивает в трубочку сковороду.

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Случай произошел на матче звезд Ассоциации студенческого баскетбола в Орле. Во время одного из тайм-аутов Муромский вышел на игровую площадку и за несколько секунд смял сковороду, выданную ему организаторами.

Как пишет официальный сайт ассоциации, испорченный предмет посуды будет отправлен в Москву министру юстиции Российской Федерации Александру Коновалову, который председательствует в АСБ.

Александр Муромский работает в администрации Орловской области и заведует управлением по физической культуре и спорту.

Он является обладателем девяти мировых рекордов, официально зарегистрированных комитетом Книги рекордов Гиннесса.

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