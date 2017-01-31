Плющенко стал официальным послом Сочи на ЧМ-2018

Предложение стать послом двукратный олимпийский чемпион получил от администрации курорта, в котором пройдут матчи мундиаля. О своем положительном решении спортсмен сообщил за 500 дней до главного мирового футбольного турнира.

«Чемпионат пройдет в 11 городах нашей страны и для меня огромная честь стать Послом одного из них — города Сочи. Выражаю искреннюю благодарность мэру города Сочи Анатолию Николаевичу Пахомову за предложение», — написал Плющенко в своем инстаграме.

Он отметил, что после Олимпиады Сочи ассоциируется у всех не только с отдыхом и морем, но и со спортом высоких достижений.

«Три года назад прошла зимняя Олимпиада, в которой я имел честь выступать. А теперь Сочи на пороге глобального мирового футбольного события, и я с большой радостью стану частью этой новой спортивной истории», — подчеркнул Плющенко.