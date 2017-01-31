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03:00 (мск), источник: m24.ru

Московские электрички могут пустить по новым диаметральным маршрутам

Диаметральные маршруты соединяют максимально отдаленные друг от друга районы и проходят через центр города.

Источник: Агентство «Москва»

На Московской железной дороге (МЖД) могут появиться новые диаметральные маршруты, соединяющие отдаленные районы Москвы и Подмосковья через центр столицы. Об этом говорится в документации Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).

Планируется проанализировать пассажиропоток на нескольких направлениях пригородного сообщения, в частности Одинцово — Лобня, Одинцово — Подольск, Крюково — Железнодорожная и другие, чтобы выбрать несколько альтернативных вариантов диаметральных маршрутов.

«Критерием выбора трассы следования пассажиров между двумя узлами сети является кратчайшее время в пути между пунктами, рассчитанное с учетом времени подхода на пересадочных узлах, ожидания и пересадок», — говорится в документации ЦППК.

Компания планирует оценить целесообразность высокочастотных перевозок по диаметральным маршрутам, проходящим через Москву.

«В базовый вариант модели транспортной сети должны быть включены линии метрополитена, сеть наземного маршрутного транспорта, железнодорожные линии до ближайших к Москве станций с фиксированным временем проезда между ними», — поясняется в тексте.

Альтернативные варианты диаметральных маршрутов разработают по следующим направлениям: Одинцово — Железнодорожная; Одинцово — Лобня; Одинцово — Подольск; Дедовск — Железнодорожная; Дедовск — Подольск; Крюково — Железнодорожная; Крюково — Подольск.

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Замруководителя экспертного центра Probok.net Александр Чекмарев рассказал, что сейчас диаметральные маршруты не очень популярны.

«Это связано в первую очередь с малой известностью таких маршрутов, а также из-за крайней неравномерности движения поездов по ним. Например, по маршруту Одинцово — Лобня курсирует 30 пар поездов в сутки, но иногда они идут друг за другом с пятиминутным интервалом, а иногда интервалы могут достигать более двух часов», — пояснил эксперт.

По его словам, диаметральными маршрутами в основном пользуются для поездки до места работы.

В первую очередь ими пользуются подмосковные пассажиры, так как они доезжают сразу до конечной точки назначения или ближе, чем в случае, если они едут до вокзала или до первой пересадки до метро. Также и некоторые москвичи ими пользуются, так как не нужно заходить в подземку.
Александр ЧекмаревЗамруководителя экспертного центра Probok.net
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Чекмарев добавил, что сеть диаметральных маршрутов в городе необходимо расширять.

«Нужно внедрять новые маршруты, так как развитие данных перевозок позволит сформировать каркас еще одного внеуличного рейсового транспорта в городе, по пропускной способности сопоставимого с тем же метрополитеном», — заключил собеседник m24.ru.

Председатель Союза пассажиров России Кирилл Янков рассказал, что диаметральными маршрутами пользуются на некоторых направлениях Московской железной дороги (МЖД).

Диаметральные маршруты Савеловско-Смоленского направления сейчас пользуются популярностью, так как дорога достаточно прямая, также пользуются маршрутами при проезде с Рижского вокзала на Курский. А вот маршруты с Белорусского направления на Курское пользуются малой популярностью, потому что на метро добраться быстрее: от “Текстильщиков” до “Беговой” в два раза быстрее, чем на электричке.
Кирилл ЯнковПредседатель Союза пассажиров России
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По его словам, необходимо детально проанализировать пассажиропотоки для увеличения движения по диаметральным маршрутам.

«На Савеловско-Смоленском точно нужно увеличить количество маршрутов, как и на Рижско-Курском. А вот на Смоленско-Курском лучше изучить пассажиропотоки и понять, насколько пользуется спросом данное направление», — пояснил Янков.

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