Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
14 вещей, которые делают интерьер морально устаревшим
Стыдить людей с ожирением вредно для их здоровья
Изучив "черный ящик", эксперты назвали причину крушения Ту-154
Фотографии одинаково одетых мамы и дочек стали хитом интернета
Анджелина Джоли стала музой и лицом нового парфюма Guerlain
США решили оценить способность РФ и Китая пережить ядерный ударВоенным предстоит оценить жизнеспособность инфраструктуры стран и надежность механизмов управления государством
Младший сын Иванки Трамп впервые пополз в Белом доме (видео)
Фотографии одинаково одетых мамы и дочек стали хитом интернета
Правительство рассмотрит новые льготы на капремонт
На приватизацию жилья гражданам остался месяц
"Волочкова отдыхает": фанаты комментируют шпагат Гагариной
СМИ: 47-летняя Блёданс показала изменившуюся грудь
Дочь Курта Кобейна дебютировала в модельном бизнесе
Дочь Меладзе сыграет вторую свадьбу в Марракеше
Панталоны и открытая грудь: фанаты осудили жену Газманова
СМИ: известная актриса поведала о насилии в семье
УАЗ выпустит конкурента «Газели»: появились фото прототипа
В Подмосковье угнали автомобиль с 7 кг золота
Фоторепортажи
14События недели в фотографиях
14Указ Трампа о мигрантах спровоцировал протесты
12В Чили бушуют самые сильные в истории страны пожары
10В Великобритании выпустят марки в честь Дэвида Боуи
02:22 (мск), источник: Известия

Авиасообщение с Египтом возобновится в феврале

После контрольных проверок Росавиации полеты из России могут разрешить в аэропорты трех городов арабской республики.

Источник: РИА "Новости"

Египет будет открыт для российских туристов в ближайший месяц. После того как 8—9 февраля в египетских аэропортах пройдут контрольные проверки Росавиации, будет объявлено о решении восстановить чартерные и регулярные рейсы в эту страну. Об этом «Известиям» рассказал российский дипломатический источник.

Читайте также
Соколов назвал возможную дату возобновления рейсов в Египет

По словам высокопоставленного дипломатического источника «Известий», в правительство РФ поступило предложение о дате открытия для россиян аэропортов в трех египетских городах.

Если в Каире, как утверждают в Министерстве транспорта РФ, уже всё готово к приему российских граждан, то в Шарм-эль-Шейхе и Хургаде 8—9 февраля пройдут контрольные проверки по обеспечению безопасности.

После этого можно будет говорить о полномасштабном восстановлении регулярных и чартерных рейсов в три города Арабской Республики.

Авиасообщение между Россией и Египтом должно быть возобновлено в феврале. Называлась дата — 23 февраля. Однако это произойдет лишь в случае выполнения всех требований безопасности египетской стороной.
Источник «Известий» во внешнеполитических кругах

— Как ожидается, будут восстановлены чартерные и регулярные рейсы в три города Египта — Каир, Хургаду, Шарм-эль-Шейх. Контрольная проверка, которую проводит Росавиация, ожидается 8—9 февраля. На данный момент нет ничего, что могло бы препятствовать возобновлению авиасообщения между странами. Ожидается, что Министерство транспорта РФ выступит с официальным заявлением сразу после проверки. Стоит отметить, что египетская сторона провела всю необходимую работу. Более того, в трех крупнейших аэропортах страны, а именно в Каире, Хургаде и Шарм-эль-Шейхе, уже готовы к приему граждан РФ — для них выделены отдельные терминалы, — сообщил «Известиям» источник во внешнеполитических кругах.

Читайте также
Российские авиакомпании подали заявки на полеты в Египет

В Министерстве транспорта подтвердили «Известиям» готовность Каира принять российских граждан. Однако дату открытия авиасообщения подтвердить не смогли, так как решение принимается правительством РФ.

— Минтранс направил в правительство свои предложения по открытию рейсов в Каир. Аэропорт в этом городе готов к приему российских рейсов. По аэропортам в Хургаде и Шарм-эль-Шейхе Минтрансом пока одобрений на открытие рейсов не давалось, так как там еще работают представители Росавиации, проверка не завершена. Даты открытия полетов устанавливает правительство, — рассказали «Известиям» в министерстве.

Как утверждают представители туркомпаний, всё готово к тому, чтобы после столь продолжительного перерыва отправить первых российских туристов на египетские пляжи.

Это общая тенденция на всех уровнях — как можно быстрее открыть авиасообщение. Конечно, для потребителя и для бизнеса это хорошо. Сейчас тот период, когда это направление востребовано. Турбизнес к этому готов давно. Важно лишь, чтобы все меры безопасности были соблюдены египетской стороной.
Юрий БарзыкинВице-президент Российского союза туриндустрии
Читайте также
Российские специалисты проинспектируют аэропорты Шарм-эш-Шейха и Хургады 11 января

Авиасообщение между Россией и Египтом было прервано в ноябре 2015 года. Такое решение приняла российская сторона после крушения А321 авиакомпании «Когалымавиа» над Синайским полуостровом.

Самолет выполнял рейс из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург. На его борту находились 217 пассажиров и семь членов экипажа, все погибли.

Впоследствии ФСБ признала случившееся терактом, расследование до сих пор продолжается.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Путин и Трамп: в поисках компромиссов
Обама выступил в поддержку протестов против Трампа
Порошенко прервал визит в Германию из-за ситуации в Авдеевке
Миграционный указ Трампа повлиял на порядок выдачи виз россиянам
Россиянам не разрешили участвовать в отборе на Паралимпиаду
Bild сравнила фото Трампа во время бесед с Путиным и с Меркель
В Испании чиновник не ходит на работу 10 лет
Спорт
Январский рубеж: вернется ли Иванович? Уедет ли Азмун? 31 января в ведущих европейских лигах закрывается трансферное окно. Как проявят себя в этот жаркий период зимы российские клубы?
Авто
Toyota запатентовала новый для России кроссовер Японская марка получила ОТТС и оформила патент на кроссовер C-HR, который выпускается турецким заводом компании
Hi-Tech
Разоблачение AliExpress: как обманывают в «Киберпонедельник» Hi-Tech Mail.Ru разоблачает «Первый Киберпонедельник года» от AliExpress. Смотрите видео, чтобы узнать все подробности и не позволить себя обмануть
Кино
Триумф Высоцкой и «Экипажа»: яркие моменты премии «Золотой орел» В Москве состоялась юбилейная, 15-я церемония вручения премии Национальной академии кинематографических искусств и наук
Недвижимость
Новые технологии, которые делают дом «самостоятельным»
Как снять квартиру, если у вас домашний питомец?
Россияне отказались от частного строительства
Правительство рассмотрит новые льготы на капремонт
Леди
Какие прически и макияж мы будем носить в новом сезоне Неоновая помада, гигантские блестки и много-много увлажняющих средств для кожи понадобятся вам, чтобы не отстать от модных тенденций нового сезона.
Дети
Названы самые популярные детские имена в Москве в 2016 году В столичном управлении ЗАГС рассказали о самых редких и самых популярных именах новорожденных, появившихся на свет в прошлом году.
Все о ремонте
Двушка в хрущевке: как распланировать пространство
7 недостатков интерьера, которые легко исправить
5 актуальных трендов в оформлении прихожих
Как разделить маленькую квартиру на зоны?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь