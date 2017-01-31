Авиасообщение с Египтом возобновится в феврале

Источник: РИА "Новости"

Египет будет открыт для российских туристов в ближайший месяц. После того как 8—9 февраля в египетских аэропортах пройдут контрольные проверки Росавиации, будет объявлено о решении восстановить чартерные и регулярные рейсы в эту страну. Об этом «Известиям» рассказал российский дипломатический источник.

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По словам высокопоставленного дипломатического источника «Известий», в правительство РФ поступило предложение о дате открытия для россиян аэропортов в трех египетских городах.

Если в Каире, как утверждают в Министерстве транспорта РФ, уже всё готово к приему российских граждан, то в Шарм-эль-Шейхе и Хургаде 8—9 февраля пройдут контрольные проверки по обеспечению безопасности.

После этого можно будет говорить о полномасштабном восстановлении регулярных и чартерных рейсов в три города Арабской Республики.

Авиасообщение между Россией и Египтом должно быть возобновлено в феврале. Называлась дата — 23 февраля. Однако это произойдет лишь в случае выполнения всех требований безопасности египетской стороной. Источник «Известий» во внешнеполитических кругах

— Как ожидается, будут восстановлены чартерные и регулярные рейсы в три города Египта — Каир, Хургаду, Шарм-эль-Шейх. Контрольная проверка, которую проводит Росавиация, ожидается 8—9 февраля . На данный момент нет ничего, что могло бы препятствовать возобновлению авиасообщения между странами. Ожидается, что Министерство транспорта РФ выступит с официальным заявлением сразу после проверки. Стоит отметить, что египетская сторона провела всю необходимую работу. Более того, в трех крупнейших аэропортах страны, а именно в Каире, Хургаде и Шарм-эль-Шейхе, уже готовы к приему граждан РФ — для них выделены отдельные терминалы, — сообщил «Известиям» источник во внешнеполитических кругах.

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В Министерстве транспорта подтвердили «Известиям» готовность Каира принять российских граждан. Однако дату открытия авиасообщения подтвердить не смогли, так как решение принимается правительством РФ. — Минтранс направил в правительство свои предложения по открытию рейсов в Каир. Аэропорт в этом городе готов к приему российских рейсов. По аэропортам в Хургаде и Шарм-эль-Шейхе Минтрансом пока одобрений на открытие рейсов не давалось, так как там еще работают представители Росавиации, проверка не завершена. Даты открытия полетов устанавливает правительство, — рассказали «Известиям» в министерстве. Как утверждают представители туркомпаний, всё готово к тому, чтобы после столь продолжительного перерыва отправить первых российских туристов на египетские пляжи.

Это общая тенденция на всех уровнях — как можно быстрее открыть авиасообщение. Конечно, для потребителя и для бизнеса это хорошо. Сейчас тот период, когда это направление востребовано. Турбизнес к этому готов давно. Важно лишь, чтобы все меры безопасности были соблюдены египетской стороной. Юрий Барзыкин Вице-президент Российского союза туриндустрии

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