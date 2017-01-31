Авиасообщение с Египтом возобновится в феврале
После контрольных проверок Росавиации полеты из России могут разрешить в аэропорты трех городов арабской республики.
После контрольных проверок Росавиации полеты из России могут разрешить в аэропорты трех городов арабской республики.
Египет будет открыт для российских туристов в ближайший месяц. После того как
По словам высокопоставленного дипломатического источника «Известий», в правительство РФ поступило предложение о дате открытия для россиян аэропортов в трех египетских городах.
Если в Каире, как утверждают в Министерстве транспорта РФ, уже всё готово к приему российских граждан, то в Шарм-эль-Шейхе и Хургаде 8—9 февраля пройдут контрольные проверки по обеспечению безопасности.
После этого можно будет говорить о полномасштабном восстановлении регулярных и чартерных рейсов в три города Арабской Республики.
Авиасообщение между Россией и Египтом должно быть возобновлено в феврале. Называлась дата — 23 февраля. Однако это произойдет лишь в случае выполнения всех требований безопасности египетской стороной.
— Как ожидается, будут восстановлены чартерные и регулярные рейсы в три города Египта — Каир, Хургаду,
В Министерстве транспорта подтвердили «Известиям» готовность Каира принять российских граждан. Однако дату открытия авиасообщения подтвердить не смогли, так как решение принимается правительством РФ.
— Минтранс направил в правительство свои предложения по открытию рейсов в Каир. Аэропорт в этом городе готов к приему российских рейсов. По аэропортам в Хургаде и
Как утверждают представители туркомпаний, всё готово к тому, чтобы после столь продолжительного перерыва отправить первых российских туристов на египетские пляжи.
Это общая тенденция на всех уровнях — как можно быстрее открыть авиасообщение. Конечно, для потребителя и для бизнеса это хорошо. Сейчас тот период, когда это направление востребовано. Турбизнес к этому готов давно. Важно лишь, чтобы все меры безопасности были соблюдены египетской стороной.
Авиасообщение между Россией и Египтом было прервано в ноябре 2015 года. Такое решение приняла российская сторона после крушения А321 авиакомпании «Когалымавиа» над Синайским полуостровом.
Самолет выполнял рейс из
Впоследствии ФСБ признала случившееся терактом, расследование до сих пор продолжается.