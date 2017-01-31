Российская ассоциация аптечных сетей (РААС) подсчитала, что после введения обязательной маркировки препаратов QR-кодами к 2018 году отдельные лекарства могут подорожать на 20%.

По словам исполнительного директора РАСС Нелли Игнатьевой, механизм нанесения двухмерного штрихового кода требует от производителя затраты на новое оборудование, дополнительный штат сотрудников и программное обеспечение.