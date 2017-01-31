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05:31 (мск), источник: Известия

К 2018 году отдельные лекарства могут подорожать на 20%

Это связано с введением обязательной маркировки препаратов QR-кодами

Источник: РИА "Новости"

Российская ассоциация аптечных сетей (РААС) подсчитала, что после введения обязательной маркировки препаратов QR-кодами к 2018 году отдельные лекарства могут подорожать на 20%.

По словам исполнительного директора РАСС Нелли Игнатьевой, механизм нанесения двухмерного штрихового кода требует от производителя затраты на новое оборудование, дополнительный штат сотрудников и программное обеспечение.

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На площадке локального производителя нами произведен предварительный расчет затрат, который показал, что цены на лекарства вырастут от 10−12% плюс затраты по всей товаропроводящей цепи, что вызовет рост цен в целом на 15−20%.
Нелли ИгнатьеваИсполнительный директор РАСС

В Росздраве сообщили, что эксперимент по маркировке лекарств стартует уже 1 февраля, а обязательными QR-коды на лекарствах планируется сделать с 1 января 2018 года.

В пилотном проекте примут участие 23 производителя лекарственных средств, 4 крупнейших фармацевтических дистрибьютора, свыше 30 медицинских организаций и более 250 организаций розничной торговли лекарственными препаратами.

Комментарии
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