К 2018 году отдельные лекарства могут подорожать на 20%
Это связано с введением обязательной маркировки препаратов
Это связано с введением обязательной маркировки препаратов
Российская ассоциация аптечных сетей (РААС) подсчитала, что после введения обязательной маркировки препаратов
По словам исполнительного директора РАСС Нелли Игнатьевой, механизм нанесения двухмерного штрихового кода требует от производителя затраты на новое оборудование, дополнительный штат сотрудников и программное обеспечение.
На площадке локального производителя нами произведен предварительный расчет затрат, который показал, что цены на лекарства вырастут от 10−12% плюс затраты по всей товаропроводящей цепи, что вызовет рост цен в целом на 15−20%.
В Росздраве сообщили, что эксперимент по маркировке лекарств стартует уже 1 февраля, а обязательными
В пилотном проекте примут участие 23 производителя лекарственных средств, 4 крупнейших фармацевтических дистрибьютора, свыше 30 медицинских организаций и более 250 организаций розничной торговли лекарственными препаратами.
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