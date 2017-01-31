Первая попытка японского грузового корабля убрать мусор с орбиты Земли провалилась

ТОКИО, 31 января. /Корр. ТАСС Игорь Беляев/. Первая попытка японского беспилотного грузового корабля «Конотори-6» (яп. «Аист-6») удалить космический мусор с орбиты Земли не увенчалась успехом. Об этом во вторник сообщило японское общественное телевидение NHK.

Неудачная попытка проведения эксперимента по уборке мусора произошла еще 28 января. Отстыковавшись от Международной космической станции, куда он прибыл в конце прошлого года, «Конотори-6» не смог выпустить специальные 700-метровые провода, по которым проходят электрические разряды.

Взаимодействуя с магнитным полем Земли, эти провода позволяют космическому кораблю входить и выходить из атмосферы, а также помогают осуществлять торможение.

Ожидается, что следующая попытка уборки мусора с орбиты будет предпринята до 4 февраля.