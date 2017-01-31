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04:34 (мск), источник: Губерния онлайн

Главную новогоднюю елку Хабаровска отдадут на корм животным

Зимний городок исчезнет с площади Ленина в феврале.

Источник: РИА "Новости"

Елку на площади имени Ленина в Хабаровске демонтируют в середине февраля. Вместе с символом Нового года с главной площади города уберут снежные и ледовые скульптуры. Об этом корреспонденту портала «Губерния» рассказали в пресс-службе правительства Хабаровского края.

«Ориентировочно 15 февраля начнется полный демонтаж зимнего городка. Под воздействием ветра и солнца скульптуры теряют свой первоначальный вид, разрушаются. Специалисты говорят, что их дальнейшее нахождение на площади может быть небезопасно. Если будет потепление раньше, то, может быть, раньше уберут, если заморозки — может, немного позже. Елку (конструкция состоит из двухсот елок) увезут в зоосад имени Сысоева на корм животным», — сообщили в пресс-службе регионального правительства.

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