Главную новогоднюю елку Хабаровска отдадут на корм животным
Зимний городок исчезнет с площади Ленина в феврале.
Зимний городок исчезнет с площади Ленина в феврале.
Елку на площади имени Ленина в Хабаровске демонтируют в середине февраля. Вместе с символом Нового года с главной площади города уберут снежные и ледовые скульптуры. Об этом корреспонденту портала «Губерния» рассказали в
«Ориентировочно 15 февраля начнется полный демонтаж зимнего городка. Под воздействием ветра и солнца скульптуры теряют свой первоначальный вид, разрушаются. Специалисты говорят, что их дальнейшее нахождение на площади может быть небезопасно. Если будет потепление раньше, то, может быть, раньше уберут, если заморозки — может, немного позже. Елку (конструкция состоит из двухсот елок) увезут в зоосад имени Сысоева на корм животным», — сообщили в
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