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04:36 (мск), источник: Вести Приморье

Крупный научный центр для детей откроется в Приморье

Научный центр откроется на базе всероссийского детского центра «Океан» уже этим летом. На строительстве нового объекта побывал губернатор края Владимир Миклушевский.

Генеральный директор ВДЦ «Океан» Андрей Базилевский рассказал главе региона, что новое здание на территории лагеря изначально задумывалось только как столовая для летней дружины «Парус». Однако проект был доработан, и здесь также разместят крупный научный центр.

«На втором этаже разместится центр виртуальной реальности, детский наукоград и инженерный центр», — сообщил он.

Владимир Миклушевский одобрил идею руководства «Океана» сделать новый научный центр доступным для всех детей Приморья. Здесь также смогут повышать квалификацию педагоги края. Все занятия будут бесплатными.

Андрей Базилевский добавил, что научный центр и столовая откроются в «Океане» уже в начале лета. Сейчас в здании завершаются строительные работы.

Отметим, новый корпус строится в рамках федеральной программы по развитию всероссийского детского центра «Океан», рассчитанную на пять лет. На её реализацию в федеральном бюджете заложено 5,5 миллиардов рублей. Один из объектов, уже созданных по программе — жилой дом на 139 квартир, в который в декабре заселились сотрудники «Океана».

Напомним, важность центров поддержки одаренных детей, сформированных на базе лучших вузов и школ, подчеркнул Президент России Владимир Путин в своем послании Федеральному Собранию в декабре 2016 года.

В Приморском крае центр поддержки одаренных детей работает на базе школы-интернат для одаренных детей (ШИОД) при Владивостокском государственном университете экономики и сервиса. Это совместный проект Администрации Приморского края и вуза для талантливых и целеустремленных ребят. В школе на постоянной основе обучается около 400 детей со всего Приморского края. Центр занимает ведущие позиции в освоении новых образовательных технологий, является специализированным Дальневосточным центром по работе с одаренными детьми. Школа включена в число стажерских площадок для менеджеров образования Сибири и Дальнего Востока.

Глава государства добавил, что в ближайшие два года число современных детских технопарков в России возрастет до 40, они послужат опорой для развития сети кружков технической направленности по всей стране. Один из таких технопарков планируется начать создавать в Приморье на базе Дальневосточного федерального университета.

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