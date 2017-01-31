До -26 градусов прогнозируют в Челябинске утром 31 января
Ожидается облачная погода без осадков.
Ожидается облачная погода без осадков.
Столбики термометров в ночь и утром 31 января в Челябинске опустятся до -26 градусов, дневные температуры составят 7−9 градусов ниже ноля, сообщают в гидрометцентре южноуральской столицы.
По данным синоптиков, днём во вторник жителей областного центра ожидает переменная облачность без осадков. Ветер
По народному календарю 31 января — Афанасьев день. Вьюга в это время предвещала позднюю весну. Кружащие над домами вороньи стаи говорили об усилении морозов.