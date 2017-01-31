До -26 градусов прогнозируют в Челябинске утром 31 января

Столбики термометров в ночь и утром 31 января в Челябинске опустятся до -26 градусов, дневные температуры составят 7−9 градусов ниже ноля, сообщают в гидрометцентре южноуральской столицы.

По данным синоптиков, днём во вторник жителей областного центра ожидает переменная облачность без осадков. Ветер северо-западного направления с переходом на юго-западное будет дуть со скоростью 2−7 м/с. До вечера сохранятся НМУ второй степени опасности.

По народному календарю 31 января — Афанасьев день. Вьюга в это время предвещала позднюю весну. Кружащие над домами вороньи стаи говорили об усилении морозов.