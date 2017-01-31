Геев не пустили на улицы Владивостока из-за детей

Владивосток, 31 января, PrimaMedia.
Департамент внутренней политики Приморского края запретил проводить во Владивостоке шествие представителей меньшинств, пропагандирующих нетрадиционных сексуальные отношения. Отказ сформулирован на основании ФЗ № 124, запрещающего пропаганду нетрадиционной любви среди детей, сообщает ИА PrimaMedia.
Напомним, что в январе в администрацию Владивостока поступило уведомление от московских
«Сама идея проведения подобного парада нарушает права детей. Отказ был сформулирован на основании ФЗ № 124, запрещающего пропаганду нетрадиционной любви среди несовершеннолетних», — сообщили в департаменте внутренней политики края.
Отметим, что новость о возможном проведении
Справка: В соответствии с пунктом 4 статьи 5 Федерального закона N436-ФЗ от 29 декабря 2010 года «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», к видам информации, причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей, относится информация, отрицающая семейные ценности, пропагандирующая нетрадиционные сексуальные отношения и формирующая неуважение к родителям и (или) другим членам семьи.