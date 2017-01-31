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04:57 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Геев не пустили на улицы Владивостока из-за детей

ЛГБТ-активистам не разрешили провести шествие на Светланской 8 февраля.

Владивосток, 31 января, PrimaMedia.

Департамент внутренней политики Приморского края запретил проводить во Владивостоке шествие представителей меньшинств, пропагандирующих нетрадиционных сексуальные отношения. Отказ сформулирован на основании ФЗ № 124, запрещающего пропаганду нетрадиционной любви среди детей, сообщает ИА PrimaMedia.

Напомним, что в январе в администрацию Владивостока поступило уведомление от московских ЛГБТ-активистов с просьбой разрешить проведение шествия на Светланской 8 февраля. Однако поскольку гей-парад хотели провести на автомобильной дороге, то решение разрешать или нет проведение шествия должна была администрация края.

«Сама идея проведения подобного парада нарушает права детей. Отказ был сформулирован на основании ФЗ № 124, запрещающего пропаганду нетрадиционной любви среди несовершеннолетних», — сообщили в департаменте внутренней политики края.

Отметим, что новость о возможном проведении гей-парада во Владивостоке вызвала бурную общественную реакцию в соцсетях. Большинство горожан были возмущены желанием ЛГБТ-активистов провести шествия.

Справка: В соответствии с пунктом 4 статьи 5 Федерального закона N436-ФЗ от 29 декабря 2010 года «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», к видам информации, причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей, относится информация, отрицающая семейные ценности, пропагандирующая нетрадиционные сексуальные отношения и формирующая неуважение к родителям и (или) другим членам семьи.

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