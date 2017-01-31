Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Петербургский хостел объявлен лучшим в мире
Франция принимает меры по борьбе с ожирением
Порошенко ответил на предложение Трампа, касающееся России
Фотографии одинаково одетых мамы и дочек стали хитом интернета
Кира Пластинина сыграла роскошную свадьбу в Мексике (фото)
Лыжник выжил после падения с 40-метровой высоты И записал это на видео
Близняшки с разным цветом кожи покорили соцсети
Учителей московской школы обвинили в сексуальных домогательствах
Свадебная церемония завершилась 47 смертями
Мать с дочкой попали под поезд метро
Трамп требует от Маккейна перестать развязывать 3-ю мировую – СМИ
"Волочкова отдыхает": фанаты о шпагате Гагариной
Дочь Курта Кобейна дебютировала в модельном бизнесе
Дочь Меладзе сыграет вторую свадьбу в Марракеше
Панталоны и открытая грудь: фанаты осудили жену Газманова
СМИ: известная актриса поведала о насилии в семье
Водители уровня «бог»: посвящается профессионалам
Новый Cadillac продают уже 24 года (и не продали)
Фоторепортажи
7Арктическая бригада РФ провела учения по езде на упряжках
10В Великобритании выпустят марки в честь Дэвида Боуи
12В Чили бушуют самые сильные в истории страны пожары
9NASA показало посадку зонда на Титан
05:09 (мск), источник: ДЕЙТА

За горячую воду приморцы теперь платят по-новому

С первого января этого года в Приморье изменилась процедура перерасчета за услугу горячего водоснабжения при временном отсутствии потребителя.

Источник: AP 2016

Собственникам жилых помещений в многоквартирных домах придется либо установить счетчики, либо озаботиться оформлением акта о невозможности установки такого прибора учета в квартире, сообщает ИА «Дейта».

«Новшества связаны с выходом Постановления Правительства РФ № 1498 от 26.12.2016, которое утвердило сразу несколько изменений в законодательстве, регулирующем порядок расчетов за коммунальные услуги в сфере ЖКХ», — говорится в сообщении филиала «Приморская генерация» АО «Дальневосточная генерирующая компания».

Если раньше получить перерасчет можно было, предоставив в ресурсоснабжающую организацию (РСО) документы о том, что вы не жили в квартире более пяти суток, то с первого января к перечню обязательных документов добавился акт о невозможности установки индивидуального прибора учета (ИПУ) в квартире, причем согласованный с представителем РСО. Без такого акта в абонентных отделах принимать документы на перерасчет не будут. Составлять акты о невозможности установки счетчиков в квартире могут управляющие компании, ТСЖ, ЖСК и другие обслуживающие дом организации.

Не смогут получить такой перерасчет и жители квартир без водосчетчиков, которые ранее (до 01.01.2017 г.) написали заявление в РСО о планируемом сроке отсутствия. Здесь также при предоставлении документов, подтверждающих период отсутствия, понадобится акт о невозможности установки в квартире водосчетчика.

«Если такой акт предоставлен не будет, то за период до первого января 2017 года временное отсутствие жильцов будет учтено, а вот с первого января будет сделан добор по нормативам», — говорится в сообщении.

Еще одно новшество коснется начисления платы за услугу ГВС в квартирах, где никто не прописан. До первого января РСО в таких квартирах начисляли плату за данную услугу на одного человека (собственника). Таким образом, по квартире без ИПУ, где было два собственника, в ней не прописанных, квитанции выставлялись с начислением за услугу горячего водоснабжения только на одного человека. С нового года закон обязывает в таких квартирах оплачивать услугу ГВС по числу собственников жилого помещения. Иными словами, если собственниками общей квартиры без ИПУ являются два и более человек (независимо от долей собственности каждого из них) и в квартире нет прописанных граждан, то размер платы за горячую воду будет производиться по нормативу, умноженному на тариф и на количество собственников.

«Дело в том, что согласно федеральному закону “Об энергосбережении” россияне обязаны были установить общедомовые приборы учета тепла и индивидуальные приборы учета горячей воды еще до первого июля 2012 года. Однако значительная часть многоквартирных домов и просто квартир остаются неоприборенными. Именно для таких абонентов Правительство РФ (Постановление Правительства РФ № 603) ввело повышающие коэффициенты на коммунальные услуги. С первого января 2017 года коэффициент вырос с 1,4 до 1,5. Изменения в законодательстве, в том числе и новшества по перерасчету за услугу горячего водоснабжения, призваны стимулировать всех потребителей к учету коммунальных ресурсов. Энергокомпания, как и потребители, обязана строго следовать изменениям в законодательстве», — отметил заместитель директора по сбыту филиала «Приморская генерация» АО «ДГК», Валерий Червонный.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Установка окон в сельских школах Приморья поставлена на контроль «Единой России»
Трамп уволил и.о. главы минюста США за отказ выполнять его указ
Порошенко прервал визит в Германию из-за ситуации в Авдеевке
Обама поддержал протесты против Трампа
Спортсменам РФ не разрешили участвовать в отборе на Паралимпиаду
Цены на некоторые лекарства могут вырасти на 20%
Стала известна дата возобновления авиасообщения с Египтом
В Испании чиновник не ходит на работу 10 лет
Спорт
Январский рубеж: вернется ли Иванович? Уедет ли Азмун? 31 января в ведущих европейских лигах закрывается трансферное окно. Как проявят себя в этот жаркий период зимы российские клубы?
Авто
Toyota запатентовала новый для России кроссовер Японская марка получила ОТТС и оформила патент на кроссовер C-HR, который выпускается турецким заводом компании
Hi-Tech
Разоблачение AliExpress: как обманывают в «Киберпонедельник» Hi-Tech Mail.Ru разоблачает «Первый Киберпонедельник года» от AliExpress. Смотрите видео, чтобы узнать все подробности и не позволить себя обмануть
Кино
Триумф Высоцкой и «Экипажа»: яркие моменты премии «Золотой орел» В Москве состоялась юбилейная, 15-я церемония вручения премии Национальной академии кинематографических искусств и наук
Недвижимость
Как узкую кухню сделать удобной: идеи и советы
Как снять квартиру, если у вас домашний питомец?
В России облегчили регистрацию прав на недвижимость
До конца бесплатной приватизации остался месяц
Леди
Какие прически и макияж мы будем носить в новом сезоне Неоновая помада, гигантские блестки и много-много увлажняющих средств для кожи понадобятся вам, чтобы не отстать от модных тенденций нового сезона.
Дети
Названы самые популярные детские имена в Москве в 2016 году В столичном управлении ЗАГС рассказали о самых редких и самых популярных именах новорожденных, появившихся на свет в прошлом году.
Все о ремонте
Двушка в хрущевке: как распланировать пространство
7 недостатков интерьера, которые легко исправить
5 актуальных трендов в оформлении прихожих
Как разделить маленькую квартиру на зоны?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь