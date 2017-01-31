За горячую воду приморцы теперь платят по-новому

Собственникам жилых помещений в многоквартирных домах придется либо установить счетчики, либо озаботиться оформлением акта о невозможности установки такого прибора учета в квартире, сообщает ИА «Дейта».

«Новшества связаны с выходом Постановления Правительства РФ № 1498 от 26.12.2016, которое утвердило сразу несколько изменений в законодательстве, регулирующем порядок расчетов за коммунальные услуги в сфере ЖКХ», — говорится в сообщении филиала «Приморская генерация» АО «Дальневосточная генерирующая компания».

Если раньше получить перерасчет можно было, предоставив в ресурсоснабжающую организацию (РСО) документы о том, что вы не жили в квартире более пяти суток, то с первого января к перечню обязательных документов добавился акт о невозможности установки индивидуального прибора учета (ИПУ) в квартире, причем согласованный с представителем РСО. Без такого акта в абонентных отделах принимать документы на перерасчет не будут. Составлять акты о невозможности установки счетчиков в квартире могут управляющие компании, ТСЖ, ЖСК и другие обслуживающие дом организации.

Не смогут получить такой перерасчет и жители квартир без водосчетчиков, которые ранее (до 01.01.2017 г. ) написали заявление в РСО о планируемом сроке отсутствия. Здесь также при предоставлении документов, подтверждающих период отсутствия, понадобится акт о невозможности установки в квартире водосчетчика.

«Если такой акт предоставлен не будет, то за период до первого января 2017 года временное отсутствие жильцов будет учтено, а вот с первого января будет сделан добор по нормативам», — говорится в сообщении.

Еще одно новшество коснется начисления платы за услугу ГВС в квартирах, где никто не прописан. До первого января РСО в таких квартирах начисляли плату за данную услугу на одного человека (собственника). Таким образом, по квартире без ИПУ, где было два собственника, в ней не прописанных, квитанции выставлялись с начислением за услугу горячего водоснабжения только на одного человека. С нового года закон обязывает в таких квартирах оплачивать услугу ГВС по числу собственников жилого помещения. Иными словами, если собственниками общей квартиры без ИПУ являются два и более человек (независимо от долей собственности каждого из них) и в квартире нет прописанных граждан, то размер платы за горячую воду будет производиться по нормативу, умноженному на тариф и на количество собственников.

«Дело в том, что согласно федеральному закону “Об энергосбережении” россияне обязаны были установить общедомовые приборы учета тепла и индивидуальные приборы учета горячей воды еще до первого июля 2012 года. Однако значительная часть многоквартирных домов и просто квартир остаются неоприборенными. Именно для таких абонентов Правительство РФ (Постановление Правительства РФ № 603) ввело повышающие коэффициенты на коммунальные услуги. С первого января 2017 года коэффициент вырос с 1,4 до 1,5. Изменения в законодательстве, в том числе и новшества по перерасчету за услугу горячего водоснабжения, призваны стимулировать всех потребителей к учету коммунальных ресурсов. Энергокомпания, как и потребители, обязана строго следовать изменениям в законодательстве», — отметил заместитель директора по сбыту филиала «Приморская генерация» АО «ДГК», Валерий Червонный.