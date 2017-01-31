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05:18 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Над территорией Красноярского края пролетел астероид

Ближайшей земной точкой к небесному объекту стал Таймыр.

Источник: AP 2016

Астероид 2017 BH30, недавно обнаруженный учеными, пролетел над Землей на небольшом расстоянии — 65 тыс. км. Космический объект едва не коснулся атмосферы.

Как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Центр малых планет, диаметр астероида составляет от 3 до 10 метров, что считается крайне малым размером. В случае возможного столкновения с Землей объект не нанес бы никакого вреда. По словам ученых, астероид «просто сгорел бы в атмосфере».

Позже российские астрономы сообщили, что ближайшей земной точкой, над которой пролетел астероид, стала территория Красноярского края. Как заявил ученый Леонид Еленин, объект находился над Таймыром.

Напомним, в начале декабря над Хакасией и югом Красноярского края пролетел метеорит, упавший в районе Саяногорска. По словам экспертов, диаметр тела может составлять до 15 метров. Во время полета метеорит разбился на фрагменты, поэтому обломки упали в нескольких районах.

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