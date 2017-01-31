Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
14 вещей, которые делают интерьер морально устаревшим
Хронический недосып приводит к простуде
Спецназ США понес потери при согласованной с Трампом операции
Учителей московской школы обвинили в сексуальных домогательствах
Анджелина Джоли стала музой и лицом нового парфюма Guerlain
США решили оценить способность РФ и Китая пережить ядерный ударВоенным предстоит оценить жизнеспособность инфраструктуры стран и надежность механизмов управления государством
Названы самые популярные детские имена в Москве в 2016 году
Дочка Бейонсе стала невероятно похожа на маму
Свадебная церемония завершилась 47 смертями
Мать с дочкой попали под поезд метро
Трамп требует от Маккейна перестать развязывать 3-ю мировую – СМИ
"Волочкова отдыхает": фанаты о шпагате Гагариной
Дочь Курта Кобейна дебютировала в модельном бизнесе
Дочь Меладзе сыграет вторую свадьбу в Марракеше
Панталоны и открытая грудь: фанаты осудили жену Газманова
СМИ: известная актриса поведала о насилии в семье
Водители уровня «бог»: посвящается профессионалам
Новый Cadillac продают уже 24 года (и не продали)
Фоторепортажи
7Арктическая бригада РФ провела учения по езде на упряжках
10В Великобритании выпустят марки в честь Дэвида Боуи
12В Чили бушуют самые сильные в истории страны пожары
9NASA показало посадку зонда на Титан
05:22 (мск), источник: RIGMA.INFO

В этом году в Хабаровских школах придется открыть 40 дополнительных первых классов

В 2017-м впервые за парты сядут 7500 маленьких хабаровчан — на тысячу больше, чем в прошлом году.

В 2017-м впервые за парты сядут 7500 маленьких хабаровчан — на тысячу больше, чем в прошлом году. Об этом рассказала начальник городского управления образования Ольга Тен. Запись в первый класс началась в школах города 28 января. В первый же день приемные комиссии приняли от родителей более двух тысяч заявлений, которые те подали как в электронном виде, так и лично посетив общеобразовательные учреждения.

Самыми востребованными оказались лицей «Ступени», гимназия № 5, школы №№ 33, 12, 63 и «Открытие»: первые классы в них уже полностью укомплектованы, так как эти престижные, по мнению горожан, учебные заведения не в состоянии вместить всех желающих.

— Хочу успокоить родителей: 1 сентября все первоклассники сядут за парты — у нас достаточное количество мест. Все школы города закреплены за микрорайонами, поэтому в первую очередь мы оформляем детей, проживающих в них, а с 1 июля, при наличии свободных мест, будем брать ребятишек всех желающих. Не нужно создавать ажиотаж вокруг лицеев и гимназий — если ребенок умненький, его способности раскроются в любой школе. Но, учитывая повышенный спрос на такие учебные заведения, новые, которые мы планируем открывать в ближайшее время, будут специализированными — с углубленным изучением отдельных предметов, — сказала Ольга Тен.

По ее словам, в планах на текущий 2017-й — открытие после капительного ремонта корпуса школы № 27 в поселке имени Горького, завершение строительства ультрасовременной школы в микрорайоне «Ореховая сопка». В недалекой перспективе — возведение нового образовательного учреждения в Рабочем городке. «Еще раз отмечу: сегодня качественное образование дает каждая школа Хабаровска — мы для этого и работаем», — резюмировала Тен.

Подавать заявления для зачисления в первый класс можно с 10 до 15 часов каждую субботу вплоть до 31 августа. Каждый четверг с 14 до 18 часов в управлении образования мэрии будет работать телефонная «горячая линия».

По вопросам записи детей в школу можно обращаться по телефонам: 40−90−81, 40−90−82, 40−90−83, 40−90−84, 40−90−85, 40−90−96, 40−90−98. Кроме того, по субботам с 28 января по 25 февраля с 9 до 13 часов будет работать дежурный специалист, к которому можно обращаться по вопросам записи детей в 1-й класс — телефон 40−90−98.

Напомним, что для записи, помимо заявления, требуется паспорт родителя или опекуна, свидетельство о рождении ребёнка и свидетельство о его регистрации по месту жительства или по месту пребывания на закреплённой территории. Опекуны и приёмные родители, помимо прочего, должны предоставить документ, подтверждающий факт законности представительства ребёнка.

Комментарии
1
семен варишан
УСЛУГИ ГРУЗЧИКОВ-РАЗНОРАБОЧИХ-ДВОРНИКОВ-ОХРАННИКОВ:
т.8(4212) 20-89-45, 20-60-97
+79143189990 (WhatsApp, Viber) консультация по всем вопросам
Грузчики оказывают следующие услуги:
- Перевозка, сборка и разборка мебели
- Квартирные и офисные переезды
- Работа на складах
- Вывоз строительного мусора
- Разгрузка-погрузка: фуры, вагоны и т.д
Разнорабочие специализируются на :
- Уборка снега
- Земельные работы
- Демонтаж
- Дорожные работы
А также берем под охрану обьекты,ГСК,магазины,ТСЖ,строительные обьекты и т.д
Наши преимущества.
Для постоянных заказчиков предусмотрены существенные скидки на услуги грузового транспорта, грузчиков и разнорабочих. Наша диспетчерская служба работает круглосуточно и без выходных. Бригады грузчиков выезжают на место работ в течении 1 часа с момента заказа. В компании работают только Русские парни, ответственные и неконфликтные.
Берем на обслуживание предприятия,ТСЖ, Управляющие компании, договор!
Работаем по Региону!
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Бизнес-туристы из Владивостока чаще всего посещают Москву, Хабаровск и Южно-Сахалинск
Трамп уволил и.о. главы минюста США за отказ выполнять его указ
Порошенко прервал визит в Германию из-за ситуации в Авдеевке
Обама поддержал протесты против Трампа
Спортсменам РФ не разрешили участвовать в отборе на Паралимпиаду
Цены на некоторые лекарства могут вырасти на 20%
Стала известна дата возобновления авиасообщения с Египтом
В Испании чиновник не ходит на работу 10 лет
Спорт
Январский рубеж: вернется ли Иванович? Уедет ли Азмун? 31 января в ведущих европейских лигах закрывается трансферное окно. Как проявят себя в этот жаркий период зимы российские клубы?
Авто
Toyota запатентовала новый для России кроссовер Японская марка получила ОТТС и оформила патент на кроссовер C-HR, который выпускается турецким заводом компании
Hi-Tech
Разоблачение AliExpress: как обманывают в «Киберпонедельник» Hi-Tech Mail.Ru разоблачает «Первый Киберпонедельник года» от AliExpress. Смотрите видео, чтобы узнать все подробности и не позволить себя обмануть
Кино
Триумф Высоцкой и «Экипажа»: яркие моменты премии «Золотой орел» В Москве состоялась юбилейная, 15-я церемония вручения премии Национальной академии кинематографических искусств и наук
Недвижимость
Новые технологии, которые делают дом «самостоятельным»
Как снять квартиру, если у вас домашний питомец?
Россияне отказались от частного строительства
Правительство рассмотрит новые льготы на капремонт
Леди
Какие прически и макияж мы будем носить в новом сезоне Неоновая помада, гигантские блестки и много-много увлажняющих средств для кожи понадобятся вам, чтобы не отстать от модных тенденций нового сезона.
Дети
Названы самые популярные детские имена в Москве в 2016 году В столичном управлении ЗАГС рассказали о самых редких и самых популярных именах новорожденных, появившихся на свет в прошлом году.
Все о ремонте
Как быстро и просто преобразить интерьер
Двушка в хрущевке: как распланировать пространство
Как выбрать краску для стен: 7 правильных шагов
Как разделить маленькую квартиру на зоны?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь