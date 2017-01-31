Фестиваль шаурмы впервые пройдет во Владивостоке

В субботу, 4 февраля, во Владивостоке пройдет необычный фестиваль, сообщает РИА VladNews со ссылкой на организаторов.

Впервые на Дальнем Востоке пройдет фестиваль шаурмы, который смогут посетить все любители «уличной» еды.

Известные деятели движения проведут лекцию «Шаурма сегодня», в ходе которой они расскажут об эволюции социально-культурного значения шаурмы и других прелестей восточной кухни, о роли стритфуда в жизни горожан, о шаурме во Владивостоке и в мире.

На мероприятии все желающие смогут отведать шаурму с разными вкусами.

Организаторы ждут всех желающих 4 февраля в 16.00 по адресу Крылова, 10.