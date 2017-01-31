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05:35 (мск), источник: "Российская газета"

500 неизвестных обитателей морских глубин найдены на Дальнем Востоке

Более полутысячи неизвестных ранее науке глубоководных морских организмов предстоит классифицировать ученым Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) и Дальневосточного отделения Российской академии наук (ДВО РАН). Такой богатый «урожай» собрали участники экспедиции KuramBio II, которая состоялась в 2016 году.

В пресс-службе университета сообщили, что научные сотрудники Школы естественных наук ДВФУ и академических институтов ДВО РАН приступили к изучению макро- и микроорганизмов, отобранных в районе Курило-Камчатского желоба на глубине до 9500 метров. И уже получены первые данные.

Как отмечает сотрудник лаборатории «Биология морских беспозвоночных» ДВФУ и Института биологии моря ДВО РАН Марина Малютина, Курило-Камчатский желоб — одна из глубоких впадин на планете. Этот район достаточно хорошо изучен с точки зрения описания крупных морских обитателей (более одного сантиметра), а вот масштабный сбор организмов меньшего размера проводился впервые.

— Подобные экспедиции необходимы для создания картины разнообразия и распространения глубоководной фауны в Мировом океане и всегда приносят ученым новые виды. Уже первые результаты показали, что количество собранных морских организмов перекрывает число известных науке в этом районе. По нашим оценкам, около половины из них обнаружены впервые, — отметила Марина Малютина. — Также участники экспедиции зафиксировали новые рекорды глубины обитания различных видов: от простейших до макро- и мегафауны.

По словам Марины Малютиной, впереди у исследователей — трудоемкая работа по классификации новых организмов. Но на этом их изучение не закончится. Перспективные для использования, например, в биомедицине виды передадут для детального анализа в другие лаборатории университета и РАН.

Экспедиция стала частью масштабного проекта по изучению Мирового океана, который ДВФУ реализует по гранту Российского научного фонда. Комплексное исследование нацелено на мониторинг, сохранение и рациональное использование морских биологических ресурсов и включает несколько направлений, над которыми совместно работают ученые Школы естественных наук, Школы биомедицины и институтов ДВО РАН.

В прошедшей экспедиции участвовали 35 ученых из России, Германии и Японии. Она стала четвертой в большом российско-немецком проекте, посвященном изучению глубоководного бентоса Северо-Западной Пасифики. Ранее исследования проводились в Японском и Охотском морях в 2010, 2012 и 2015 годах. Новые экспедиции в район Алеутского желоба и Берингово море запланированы на 2019 и 2020 годы.

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