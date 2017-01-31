Прокуратура потребовала от коммунальщиков пересчитать оплату для жителей более десятка улиц

Возмущенные соседки — в гостях у Ольги Трущелевой. В руках квитки по оплате ЖКХ. В них — цена за отопление на 40 процентов больше, чем обычно. Причем уже не первый месяц.

Ольга Трущелева, жительница дома № 7 по ул. Истринская: «Ну, сколько можно уже с нас брать то, за все берут, ничего не делается».

Люди обратились в прокуратуру. Там установили нарушения налицо. По закону, повышенный тариф имеют право начислять только тем жильцам, которые не установили общедомовые приборы учета. В домах по улицам Рябиновая, Истринская, Иванова и других — это технически невозможно. Строения очень старые.

Николай Земеров, прокурор Советского района Новосибирска: «Соответственно, раз данное требование на эти дома не распространяется, то к данным домам нельзя применять этот повышающий коэффициент, в связи с чем. Было вынесено представление об устранении выявленных нарушений с требованием произвести расчет платы за потребленные ресурсы в соответствии с требованием законодательства.

В списке тех, кто переплатил более десятка улиц.

Елена Овчаренко, корреспондент: «По данным прокуратуры, в основном переплачивали за отопление жильцы вот таких двухэтажных бараков, сейчас мы перемножим и выясним примерную сумму. Сколько же всего люди переплатили, в каждом таком бараке живет 16 семей, по словам жильцов переплатили — каждая семья, 800 рублей, если все это умножить на калькуляторе, то получится что в общей сложности за несколько месяцев жильцы двухэтажных бараков переплатили управляющей компании 800 тысяч рублей, и это примерная сумма.

В управляющей копании заявляют — во всем виноваты поставщики тепла.

«Мы считаем, что это незаконные начисления, требуем с ресурсоснабжающей организации эти коэффициенты не применять, пока на свой страх и риск убрали эти начисления и все, всем пересчитали всё».

Прокуратура установила срок завершения перерасчета для коммунальщиков — 12 февраля. В противном случае им грозит штраф. Квитки с новыми низкими суммами за тепло жильцы должны получить уже в следующем месяце.