Прокуратура проверила дело о странном «опекунстве» новосибирского фронтовика

Не то, что неделю назад. С Александром Евлампиевичем нас познакомил сосед ветерана. Рассказал — фронтовик живет в пустой квартире, голодает. Присматривает за ним, якобы, внук. Родных у Чуркина нет, кормит — Маша. Она работает в кафе неподалеку. После эфира — проверку начали в полиции, прокуратуре, следственном комитете.

Старый — здесь же, заботливо прикрыт полотенцем. А еще — новая микроволновка, чайник.

Светлана Шлепнева, заместитель главы администрации Октябрьского района: «Мы опять ему предложили надомное обслуживание, специалиста, но он категорически отказался, у него все есть, ни в чем не нуждается.

Нуждался летом. Сам пришел в соцзащиту. Попросил денег на зубопротезирование и холодильник. Дали 25 тысяч. А до этого — в 2000-м — обращался в администрацию с заявлением о выделении жилья.

Татьяна Моноенко, корреспондент: «В 2009-м году Чуркину как фронтовику на улучшение жилищных условий выделили 1 миллион 230 тысяч рублей. И он купил квартиру в этом доме на Высоцкого. Посмотрим, кто живет там сейчас».

На стук тишина. Дома соседи. Рассказывают дед здесь жил. Давно. Сейчас — молодой человек. Мы отыскали его. Рассказал — сделку оформлял внук, по доверенности. С подписью нотариуса. Дед был рядом. Деньги получили наличными. В апреле 2013-го. В мае «внук» купил квартиру на Гурьевской.

Марина Ящук, помощник прокурора Новосибирска: «Это может быть совпадение? В любом случае этому доводу тоже будет дана оценка. Ветеран искренне уверен, что эта квартира принадлежит ему, он является его собственником».

Собственник, по документам, тот самый, якобы, внук Алексей. Его жена и двое детей. Ветеран — в квартире только зарегистрирован. Заявление с просьбой прописать «дедушку» — в ЖЭУ готовы показать.

Как получилось, что фронтовик остался без своей квартиры, деньги на которую, напомню, ему выделило государство? «Вести-Новосибирск» будет и дальше следить за судьбой ветерана. Прокуратура продолжает проверку.