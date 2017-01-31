Часть проспекта Мира перекроют для изучения рельефа местности
Ограничения будут действовать до 3 февраля.
Ограничения будут действовать до 3 февраля.
В Красноярске на пр. Мира частично перекроют движение транспортных средств. Автомобилисты не смогут проехать на участке дороги от дома № 5 по пр. Мира до ул. Профсоюзов. Ограничения будут действовать до 3 февраля. Информация об этом появилась на сайте администрации города.
«Время ограничения — с 10.00 до 16.30. Перекрытие не распространяется на часы пик, так что больших неудобств для автомобилистов быть не должно», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в центре города будут проводить плановые работы по
Добавим, что 9 февраля снимут ограничение движения транспорта на мосту через реку Кача по ул. Вейнбаума. Проезд был закрыт для автомобилистов в связи с ремонтом переправы.
Фото: 2Gis.