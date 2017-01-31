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05:40 (мск), источник: АиФ Красноярск

Красноярские дворы атаковали совы

Причинение вреда этим птицам может грозить уголовной ответственностью.

Как рассказали в парке Флоры и фауны «Роев ручей», в Красноярске появились совы. Чуть ли не ежедневно в парк звонят обеспокоенные горожане и сообщают, что к ним во двор прилетела сова.

Специалисты-орнитологи успокаивают жителей города, что для человека эти птицы абсолютно безопасны.

«Появление сов в городской черте не такая уж и редкость, такое случается довольно часто в зимнее время. В этом году в лесу, где они обитают, довольно большой снежный покров, и совам, главный корм которых мелкие грызуны, становиться тяжело добывать себе пропитание. Вполне возможно, что в городе пернатые хищники находят себе добычу в виде мышей и крыс вблизи свалок, мусорных контейнеров, частных строений. Для человека же они абсолютно безопасны. Совы ведут сумеречный и ночной образ жизни, а днем сидят на ветках деревьев. Поэтому создается впечатление, что птица “заблудилась” или “потерялась”. Часто можно наблюдать, что сову атакует стая ворон, которая обжила эту территорию. В этом тоже нет ничего страшного, птицы защищают свою территорию и пытаются отогнать чужака. Ни в коем случае не нужно пытаться поймать сову, с ней все в порядке, при наступлении сумерек она улетит. Большинство хищных птиц, к которым относятся и совы, занесены в Международную Красную книгу, Красную книгу Красноярского края и подлежат особой охране. Поэтому причинение вреда сове может грозить уголовной ответственностью. Самое правильное, что можно сделать в данной ситуации — как можно скорее пройти мимо, не причиняя птицам неудобств и не тревожа их», — пояснили сотрудники парка.

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