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05:57 (мск), источник: ДЕЙТА

Самые опасные для пешеходов места названы в Приморье

В январе наступившего года каждое второе ДТП в Приморье стало наездом на пешехода, сообщает ИА «Дейта».

Источник: ДЕЙТА

«С начала января на территории Приморского края зарегистрировано 210 ДТП, в результате которых 15 человек погибли, 260 — получили травмы различной степени тяжести. В каждой второй автомобильной аварии пострадал пешеход. Из 15 погибших участников дорожного движения 10 являлись пешеходами», — говорится в сообщении ГИБДД России по Приморскому краю.

По числу ДТП лидируют Владивосток — 34 аварии, Находка — 12 ДТП и Уссурийский городской округ — 15 ДТП. Автомобильные аварии, в результате которых погибли пешеходы, зарегистрированы в Арсеньеве, Владивостоке, Кавалеровском районе, Находке, Пожарском районе и Уссурийском городском округе.

«В связи с осложнением дорожной обстановки ГИБДД Приморья принято решение о выставлении дополнительных нарядов ДПС в аварийно опасных местах. Напомним, согласно ПДД, за непредоставление преимущества в движении пешеходам, имеющим на это право, водителю грозит штраф в размере 1500 руб. В свою очередь, нарушение ПДД пешеходом повлечет предупреждение или штраф в размере 500 рублей», — говорится в сообщении.

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