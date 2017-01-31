Вредный дым горящей свалки грозит Кольцово и Академгородку

— Подумали, что-то горит. В подъезде посмотрели — ничего нет, закрыли форточки. У меня дома очень хороший вентиляционный прибор, но запах пропускал. Ближе к утру увидели дымку со стороны Академгородка, сразу стало понятно — это горит свалка.

Виктор Заборский — коренной житель Кольцово. Запах гари его семья почувствовала еще в воскресенье вечером:

Опасаясь за здоровье сына, мужчина отвез ребенка в Академгородок. Предположения оправдались — клубы зловонного дыма шли со свалки, что расположена возле трассы.

— Утром 30 января поступило сообщение о возгорании мусора на свалке твердых бытовых отходов. В настоящий момент на свалке работают десять единиц техники. Эта тяжелая техника засыпает очаги. Было незначительное задымление. Лаборатория провела замеры воздуха в населенных пунктах 12-й квартал, Кольцово. Превышения ПТК воздуха не допущено, — говорит начальник отдела информационного обеспечения ГУ МЧС России по Новосибирской области Павел Винаков.

В Новосибирском департаменте по охране окружающей среды с ситуацией знакомы. По словам специалистов ведомства, горящая свалка — не стихийная, но претензии к руководителям полигона были и раньше.

— Объект включен в государственный реестр размещения отходов. Организация, которая эксплуатирует его, имеет лицензию на обращение с отходами. Но при этом периодически департамент фиксирует нарушения режима эксплуатации этого полигона в связи с возгораниями отходов и жалобами жителей, — рассказал заместитель руководителя департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Новосибирской области Евгений Стукалин.

В ближайшее время на полигоне начнет работать экологическая инспекция. Если вина управляющей компании подтвердится, фирме грозит штраф в несколько сот тысяч рублей или приостановка деятельности на срок до трех месяцев.