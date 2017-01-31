Новосибирские власти оштрафуют врачей за разрыв контракта при переезде в село

Ольга Покровская, начальник управления организации мед.помощи министерства здравоохранения Новосибирской области: «Это же не беспроцентный кредит, поэтому человек не исполнил свои обязательства, обязан вернуть часть неиспользованной суммы, если он не возвращает эти деньги возникает пеня.

Поясню: сегодня врачи могут рассчитывать на миллион рублей, если поедут работать в сельскую поликлинику — на 5 лет. Не доработал этот срок до конца, обязан вернуть часть денег. С возвратом долгов и возникли проблемы. Региональный Минздрав ужесточил правила и ввел штраф за неуплату. На погашение задолженности дают месяц. Не уложился — начисляют пени, 0,1% за каждый день просрочки.