В Приморье открыли центр поддержки получателей «дальневосточного гектара»

По словам и.о. директора департамента земельных и имущественных отношений Ильи Терехова, здесь работают юристы, кадастровые инженеры, квалифицированные сотрудники управления землями и имуществом.

«Центр создан по поручению губернатора Приморья Владимира Миклушевского, чтобы сделать процедуру получения земли более понятной и удобной и помочь пользователям системы избежать ошибок при формировании земельного участка. Сотрудники помогут разобраться в системе, правильно начертить участок, а также расскажут для каких целей его можно использовать», — сообщил он.

Терехов отметил, что сейчас центр специализируется на «дальневосточном гектаре», но сотрудники готовы здесь оказывать консультации и по другим вопросам, касающихся земельных отношений.

«В январе приморцами подано рекордное количество заявлений на гектар — более 3 тысяч. Еще больший объем мы ожидаем в феврале, когда в силу вступит третий этап федеральной программы», — добавил Илья Терехов.

Первого февраля стартует третий этап реализации закона о «дальневосточном гектаре», когда любой россиянин сможет стать обладателем участка земли на Дальнем Востоке. Согласно закону, вступившему в силу 1 июня 2016 года, россияне смогут один раз безвозмездно получить гектар земли в ДФО. Участок предоставляется на пять лет, он должен быть свободен от прав третьих лиц и находиться в свободном обороте. Через пять лет при условии освоения земли ее можно будет арендовать или получить в собственность.