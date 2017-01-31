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06:21 (мск), источник: РИА Новости

В Приморье открыли центр поддержки получателей «дальневосточного гектара»

ВЛАДИВОСТОК, 31 янв — РИА Новости. Центр поддержки, где окажут консультационную помощь желающим получить «дальневосточный гектар», открыт в Приморье, сообщает администрация края.

Источник: РИА Новости

По словам и.о. директора департамента земельных и имущественных отношений Ильи Терехова, здесь работают юристы, кадастровые инженеры, квалифицированные сотрудники управления землями и имуществом.

«Центр создан по поручению губернатора Приморья Владимира Миклушевского, чтобы сделать процедуру получения земли более понятной и удобной и помочь пользователям системы избежать ошибок при формировании земельного участка. Сотрудники помогут разобраться в системе, правильно начертить участок, а также расскажут для каких целей его можно использовать», — сообщил он.

Терехов отметил, что сейчас центр специализируется на «дальневосточном гектаре», но сотрудники готовы здесь оказывать консультации и по другим вопросам, касающихся земельных отношений.

«В январе приморцами подано рекордное количество заявлений на гектар — более 3 тысяч. Еще больший объем мы ожидаем в феврале, когда в силу вступит третий этап федеральной программы», — добавил Илья Терехов.

Первого февраля стартует третий этап реализации закона о «дальневосточном гектаре», когда любой россиянин сможет стать обладателем участка земли на Дальнем Востоке. Согласно закону, вступившему в силу 1 июня 2016 года, россияне смогут один раз безвозмездно получить гектар земли в ДФО. Участок предоставляется на пять лет, он должен быть свободен от прав третьих лиц и находиться в свободном обороте. Через пять лет при условии освоения земли ее можно будет арендовать или получить в собственность.

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