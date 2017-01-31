Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
14 вещей, которые делают интерьер морально устаревшим
Ученые обнаружили признаки жизни после смерти
Посольство РФ ответило Мэй стихотворением на ее слова о Путине
Учителей московской школы обвинили в сексуальных домогательствах
Нюша поделилась пляжным фото
Херсонес не отдадут РПЦ до создания помещений для экспонатов Крымская епархия попросила передать ей всемирно известный музей-заповедник
Младший сын Иванки Трамп впервые пополз в Белом доме (видео)
Фотографии одинаково одетых мамы и дочек стали хитом интернета
Правительство рассмотрит новые льготы на капремонт
На приватизацию жилья гражданам остался месяц
Трамп требует от Маккейна перестать развязывать 3-ю мировую – СМИ
"Волочкова отдыхает": фанаты о шпагате Гагариной
Коллега Меган Маркл намекнул на ее помолвку с принцем Гарри
Нюша поделилась пляжным фото
Панталоны и открытая грудь: фанаты осудили жену Газманова
СМИ: известная актриса поведала о насилии в семье
Водители уровня «бог»: посвящается профессионалам
Новый Cadillac продают уже 24 года (и не продали)
Фоторепортажи
7Арктическая бригада РФ провела учения по езде на упряжках
6Минобороны показало новый истребитель МиГ-35
12В Чили бушуют самые сильные в истории страны пожары
10В Великобритании выпустят марки в честь Дэвида Боуи
06:22 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Новый радиологический корпус онкоцентра построят в Иркутске

Общая стоимость проекта — более 5 млрд рублей.

Строительство нового радиологического корпуса и ПЭТ-центра общей стоимостью более 5 млрд рублей начнут начнется в мае в Иркутске. Поддержку оказывает не только правительство Приангарья, но и правительство РФ. Появление радиологического корпуса позволит жителям региона проходить лучевую терапию на высочайшем современном уровне у себя дома: планируется установка оборудования, аналогичное которому сегодня используется лишь в ведущих онкологических клиниках России. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу правительства Приангарья.

По итогам прошлого года на территории региона увеличился процент ранней диагностики рака, в настоящее время этот показатель приблизился к 52% от всех выявленных случаев. Наибольших результатов в этом плане удалось достигнуть в отношении рака молочной железы: в 75-ти % случаев он выявляется на первых и вторых стадиях. Вместе с этим в 2016 году снизилась и запущенность онкологических заболеваний: с 28-ми % до 26-ти %. Особенно заметно сократилось число запущенных случаев рака шейки матки.

«Во многом эти результаты объясняются возросшей сознательностью населения в отношении профилактики онкологических заболеваний. Например, все больше женщин проходит маммографический скриннинг — его необходимо проводить раз в год», — отметила главный врач ГБУЗ «Областной онкологический диспансер» Виктория Дворниченко.

За 2016 год выросло и число жителей Иркутской области, охваченных иными видами скриннинга. К примеру, была внедрена программа профилактики колоректального рака. Для этого онкологический диспансер приобрел все необходимое оборудование и расходные материалы, а сам скриннинг осуществляется на основе биологического материала, забор которого производился у посетителей поликлиник Иркутска и Иркутского района.

Работа по ранней профилактике рака продолжается и в 2017 году. Так, в отделении Областного онкологического диспансера, расположенного в городе Иркутске на улице Каландаришвили, скоро начнет функционировать кабинет ранней диагностики рака.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
6 млн рублей направят на развитие товарной аквакультуры в 2017 году в Иркутской области
Трамп уволил и.о. главы минюста США за отказ выполнять его указ
Порошенко прервал визит в Германию из-за ситуации в Авдеевке
Обама выступил в поддержку протестов против Трампа
Россиянам не разрешили участвовать в отборе на Паралимпиаду
Цены на некоторые лекарства могут вырасти на 20%
Стала известна дата возобновления авиасообщения с Египтом
В Испании чиновник не ходит на работу 10 лет
Спорт
Январский рубеж: вернется ли Иванович? Уедет ли Азмун? 31 января в ведущих европейских лигах закрывается трансферное окно. Как проявят себя в этот жаркий период зимы российские клубы?
Авто
Toyota запатентовала новый для России кроссовер Японская марка получила ОТТС и оформила патент на кроссовер C-HR, который выпускается турецким заводом компании
Hi-Tech
Разоблачение AliExpress: как обманывают в «Киберпонедельник» Hi-Tech Mail.Ru разоблачает «Первый Киберпонедельник года» от AliExpress. Смотрите видео, чтобы узнать все подробности и не позволить себя обмануть
Кино
Триумф Высоцкой и «Экипажа»: яркие моменты премии «Золотой орел» В Москве состоялась юбилейная, 15-я церемония вручения премии Национальной академии кинематографических искусств и наук
Недвижимость
Эксперты назвали самые дешевые для переезда города мира
14 вещей, которые делают интерьер морально устаревшим
Как снять квартиру, если у вас домашний питомец?
Россияне отказались от частного строительства
Леди
Какие прически и макияж мы будем носить в новом сезоне Неоновая помада, гигантские блестки и много-много увлажняющих средств для кожи понадобятся вам, чтобы не отстать от модных тенденций нового сезона.
Дети
Названы самые популярные детские имена в Москве в 2016 году В столичном управлении ЗАГС рассказали о самых редких и самых популярных именах новорожденных, появившихся на свет в прошлом году.
Все о ремонте
Как отремонтировать небольшую кухню за 6 дней
Планировать ли кухню по «рабочему треугольнику»?
Можно ли установить кондиционер на фасаде?
7 недостатков интерьера, которые легко исправить
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь