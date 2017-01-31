Новый радиологический корпус онкоцентра построят в Иркутске

Строительство нового радиологического корпуса и ПЭТ-центра общей стоимостью более 5 млрд рублей начнут начнется в мае в Иркутске. Поддержку оказывает не только правительство Приангарья, но и правительство РФ. Появление радиологического корпуса позволит жителям региона проходить лучевую терапию на высочайшем современном уровне у себя дома: планируется установка оборудования, аналогичное которому сегодня используется лишь в ведущих онкологических клиниках России. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу правительства Приангарья.

По итогам прошлого года на территории региона увеличился процент ранней диагностики рака, в настоящее время этот показатель приблизился к 52% от всех выявленных случаев. Наибольших результатов в этом плане удалось достигнуть в отношении рака молочной железы: в 75-ти % случаев он выявляется на первых и вторых стадиях. Вместе с этим в 2016 году снизилась и запущенность онкологических заболеваний: с 28-ми % до 26-ти %. Особенно заметно сократилось число запущенных случаев рака шейки матки.

«Во многом эти результаты объясняются возросшей сознательностью населения в отношении профилактики онкологических заболеваний. Например, все больше женщин проходит маммографический скриннинг — его необходимо проводить раз в год», — отметила главный врач ГБУЗ «Областной онкологический диспансер» Виктория Дворниченко.

За 2016 год выросло и число жителей Иркутской области, охваченных иными видами скриннинга. К примеру, была внедрена программа профилактики колоректального рака. Для этого онкологический диспансер приобрел все необходимое оборудование и расходные материалы, а сам скриннинг осуществляется на основе биологического материала, забор которого производился у посетителей поликлиник Иркутска и Иркутского района.

Работа по ранней профилактике рака продолжается и в 2017 году. Так, в отделении Областного онкологического диспансера, расположенного в городе Иркутске на улице Каландаришвили, скоро начнет функционировать кабинет ранней диагностики рака.