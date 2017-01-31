Школьники в Новосибирске не попали на учебу из-за снега
Губернатор раскритиковал содержание школьных маршрутов.
Губернатор раскритиковал содержание школьных маршрутов.
На аппаратном совещании Владимир Городецкий объявил, что за срыв школьных маршрутов будет ужесточена ответственность.
Как сообщили в
«Как только ситуация на дорогах осложняется в связи с погодными условиями, профильные структуры должны немедленно начинать работать на опережение, предпринимая все необходимые меры для того, чтобы не допустить срыва работы школьных маршрутов», — сказал Владимир Городецкий. Губернатор выступил с критикой, заявив, что если сбои в доставке школьников будут происходить и дальше, то это приведет к соответствующим кадровым решениям.