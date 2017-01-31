Школьники в Новосибирске не попали на учебу из-за снега

На аппаратном совещании Владимир Городецкий объявил, что за срыв школьных маршрутов будет ужесточена ответственность.

Как сообщили в пресс-службе правительства Новосибирской области, из-за снежных заносов с 23 по 30 января 256 учеников школ не были доставлены на места учебы, поскольку проезд был затруднен. По словам заместителя министра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Евгения Ракова, некоторые подрядные организации не смогли обеспечить своевременную уборку снега с дорог, что привело к сложившейся ситуации.

«Как только ситуация на дорогах осложняется в связи с погодными условиями, профильные структуры должны немедленно начинать работать на опережение, предпринимая все необходимые меры для того, чтобы не допустить срыва работы школьных маршрутов», — сказал Владимир Городецкий. Губернатор выступил с критикой, заявив, что если сбои в доставке школьников будут происходить и дальше, то это приведет к соответствующим кадровым решениям.